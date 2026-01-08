2025年（1月〜11月）、文春オンラインで反響の大きかった記事ベスト5を発表します。女性芸能人部門の第2位は、こちら！（初公開日 2025/09/18）。

きょう最終回を迎えるドラマ『愛の、がっこう。』（フジテレビ系）でヒロインの女性教師を演じている木村文乃（37）。

高校在学中にオーディションでデビューを掴むも仕事が増えない期間が続いた。活動休止、アルバイト生活も経験した彼女がブレイクしたきっかけは……。（全2回の2回目／はじめから読む）

事務所移籍が最大の転機に

木村が「最大の転機」と語るのは、23歳のとき、現在の所属事務所トライストーン・エンタテイメントにスカウトされたことだ。

これまでは仕事で関わった大人たちに疑いの目を向けていたが、社長の山本又一朗氏に「やるからにはトップを目指せ」と叱咤された木村は、年齢や立場を超えて正面から向き合ってくれた山本氏を見て、「この人となら、自分を変えられるかもしれない」と感じ、仕事に取り組む姿勢を大きく変えたという（『YELL』前掲）。



2022年、ベネチア国際映画祭での木村文乃 ©時事通信社

ちなみに山本氏は1970年代から映画プロデューサーとして活躍しており、『太陽を盗んだ男』、『がんばれ！！ タブチくん』などのヒット作を製作している。近藤真彦が中森明菜の遺体を盗み出し、明菜が耳なし芳一に案内されて霊界を旅する怪作『愛・旅立ち』も山本氏のプロデュース作である。2023年にはトライストーン・エンタテイメントの社長を小栗旬に譲って話題を呼んだ。

「25歳で芽が出なかったら辞めようと思っていた」

事務所移籍後、化粧品や桑田佳祐と共演したNTTドコモのCMなどで知名度を上げた木村は、朝ドラ『梅ちゃん先生』で落ち着いた看護師・静子役を演じたのをきっかけに、数多くのドラマ、映画に出演する。「25歳で芽が出なかったら辞めようと思っていた」ので、ギリギリ間に合ったわけだ。

多忙な日々を送るようになったり、順風満帆そのものに見えた。2015年の『マザー・ゲーム〜彼女たちの階級〜』（TBS系）で初主演を務め、『サイレーン 刑事×彼女×完全悪女』（2015年、フジテレビ系）では濃厚なキスシーンを演じたほか、ミニスカポリスの格好で拘束される場面なども熱演した。大河ファンタジー『精霊の守り人』（2015年、NHK）でも重要な役を演じ、主演の綾瀬はるかとの入浴シーンも話題になった。

「すれ違い」による離婚も経験

だが、この頃からまた心身のバランスを崩してしまう。もともと対人コミュニケーションは得意ではなかった。人見知りで、人を近づけないようなところがあったという。「私は基本、人嫌いなので」とも語っている（週刊女性PRIME 2018年2月2日）。

人を近づけないようにしていたのは理由がある。人の気持ちが心に入って来すぎるため、あえて感情をオフにしていたのだ。映画も感情が揺れすぎるため、あえて観なかった。観たときも、わざと感動しないようにしていた。そうやって自分を守っていたのだ。2015年、27歳のときのインタビューでは「私、すごく生きにくい人間なんですよ」と告白している（『FILT』 2015年JUNE-JULY）。

しかし、それでは満足のいく芝居ができない。だから感情を「オン」にするようにして、また生きにくい生活に戻った。インスタグラムで持病のアトピーについて告白して話題になったのは2016年春のこと。この年の秋には最初の結婚をしているが、2019年に「多忙による生活のすれ違い」を理由に離婚している。

芝居を好きになれなかった

負けず嫌いだが、自己評価は高くない。「私は本当に凡人なので、自分には特別なものが何もない」と語っている（週刊女性PRIME 2017年11月19日）。10代から活躍している同世代の女優たちへのコンプレックスもあった。だから次々と仕事をこなすしかなかった。

自分のことを「補欠ヒロイン」と表現したこともある（シネマトゥデイ 2018年1月12日）。先に検討されているヒロイン（女優）がいて、何かの理由でキャンセルされたとき、自分に出番が回ってくる。だから補欠ヒロイン。でも、それでいい。自分にできることを頑張ればいいと考えるようになって気が楽になったという。

しかし、当然ながら芝居は楽しくなかったし、仕事自体も嫌になっていった。木村は「『好きなもの』の中にお芝居が入ってこなかった」「自分の中でお芝居は仕事でしかなかったということに気づきました」と発言している（CREA 2022年9月9日）。

「こんなに自分のことを好きになれるとは…」人生が変わったきっかけは？

そんな頃に出会ったのが、知人に誘われて始めたダイビングだった。海に入ると、素の自分に戻れた。仲間も増えた。2021年の上半期は休養に充て、ダイビングに明け暮れた。ダイビングを始めた2018年から2022年までの4年で経験潜水本数は200本に及ぶ（OCEANS 2022年9月3日）。

ダイビングを通じて「自分から積極的に人と接することができるようになって」と語る木村は、こう続ける。「今は本当に毎日が楽しいし、こんなに自分のことを好きになれるとは思ってもみなかった」（『リンネル』2021年9月号）。木村がダイビングを楽しむ姿は、自身の公式YouTubeチャンネルで見ることができる。海が怖くないから、『愛の、がっこう』第1話でコートを着たまま海にダイブするのも平気だったのだろう。

カンヌ国際映画祭で受賞経験を持つ深田晃司監督の映画『LOVE LIFE』に出演したことも転機になった。「そこにいるだけでいい」と深田監督に言われ、芝居を仕事と捉えていた考え方が大きく変わったという（Nemēro TOKYO 2022年10月11日）。

再婚、第一子出産…「次は、支えられる人になりたい」

気負い過ぎて全力で突っ走り、ふさぎ込んでしまった20代を経て、30代半ばになり、「もうちょっと人間になりたいと思い始め、そして人間になった次は、支えられる人になりたいと考えるようになりました」と話す（CREA 同前）。

2023年に再婚、第一子を出産した木村は、我が子を支える側になった。そして、『愛の、がっこう。』ではラウール（SnowMan）演じるディスレクシア（読み書き障害）のホストを支え、まわりからも支えられる人物を演じている。何もかも張り詰めていた愛実が、どこか吹っ切れて柔らかくなっていく過程は、木村自身の歩みとどこか似ているように感じる。

（大山 くまお）