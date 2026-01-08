かまいたち山内健司（44）、濱家隆一（42）が7日放送のテレビ朝日系「かまいガチ」（水曜午後11時15分）に出演。山内がスタッフのミスにクギを刺した。

2人は2025年に番組で起きた5大ニュースを振り返る企画で「山内、番組6年目でいまだに名前を間違えられる」というトピックに触れた。山内は「これは大問題だと思ってます。気づいてる人少なかったのかな。ネットでは話題になってなかったけどびっくりです」と語った。

番組では過去の放送回で山内の名前のテロップが「山内健一」になっているオンエアされた画面が紹介された。山内は「過去に健司の司が司会の司なんですけど、それが二になってるとかはギリあってん。これはもう全然違うやん」と指摘した。「これ知ってた？」と濱家に質問するも、濱家は「俺は知らんかった。今日打ち合わせで言われた。俺もオンエア見て何も思わんかったってことやろ」とミスを知らなかったことを明かした。

山内は「チェックとかないのかな」と疑問に思うと、濱家は「この番組だけ、『編集終わりました。ポン』で出してんねん」とボケた。山内は「そんな撮って出し？」と笑い「プロデューサーは気づいてなかったんですか？」と問い詰めた。

プロデューサーは「申し訳ございませんでした」と謝罪し、山内に「プロットとか入ったものを全員でプロデューサーも含めて見まして、その後ミックスというMAを見るところでも全員で見て、その後に別の部署に方がチェックするところも2つくらいあってそれも全部見て、スルーに…」と事情を説明した。

数々のチェックを乗り越えたミスにスタジオは爆笑。山内も「すごいの突破してる、すごい突破の仕方」と笑った。濱家は「お前の名前が健一でも、通っちゃうお前が悪い」とイジった。

山内は「そういうのするか？通るかどうか企画。放送までたどり着くか企画。いろんな引っかからないとアカン部分を作りまくって、それがどこで止められたか」と話し、スタッフの気を引き締めた。