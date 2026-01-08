スマホでTikTokを見ていたら、犬が隣にやってきたので撮影→インカメラが捉えた『可愛すぎる光景』が124万再生「最高」「浮気確認？ｗ」
スマホでTikTokを見ていたら、犬が隣にやってきたので撮影したら…インカメラが捉えた「可愛すぎる光景」が反響を呼んでいます。
話題となっている投稿は記事執筆時点で124万回再生を突破し、「めっちゃ可愛い」「浮気確認？ｗ」といったコメントが寄せられています。
【動画：スマホでTikTokを見ていたら、犬が隣にやってきたので撮影→インカメラが捉えた『可愛すぎる光景』】
気になるスマホ
TikTokアカウント「kippo52」に投稿されたのは、飼い主さんがスマホでTikTokを見ていたら、隣にやってきたゴールデンドゥードルの「はうる」くんの様子。
飼い主さんがインカメラで撮影してみると、画面には真横からじーっと画面を覗き込んでいるはうるくんのお顔が。
画面をじっと見つめてる
「ねぇ何でそんな携帯見てくるん？」と飼い主さんに聞かれても、気になりすぎているのか、はうるくんは画面のガン見を全く止める気は無さそう。
離れるどころか、むしろどんどん画面に近付いているはうるくん。まるくてふわふわのマズルがドアップになっています。
素朴な表情
普段なかなかお目にかかることのない、アゴの下もしっかりと写っています。飼い主さんも、はうるくんのあまりの動かなさに笑いを堪えきれないようです。
その後も素朴な表情でじっと画面を見つめていたはうるくん。飼い主さんのスマホが気になってたまらないはうるくんなのでした。
投稿には「めっちゃ可愛い」「浮気確認？ｗ」「このコメも見られてんのかな」「かわいいねってお伝え下さい」「今年1笑った」「お耳が最高ね」といったコメントが寄せられています。
はうるくんの穏やかな日常は、TikTokアカウント「kippo52」でチェックすることができます。
写真・動画提供：TikTokアカウント「kippo52」さま
執筆：nagai
編集：わんちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。