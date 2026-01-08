犬が『落ち込んでいる』サイン5選

犬は自分の思い通りに行かなかったとき、飼い主に期待を裏切られたとき、失敗してしまったときなどに落ち込んでしまいます。そんながっかりしているときにみせる態度や行動をみてみましょう。

1.背を丸めて俯く

犬が落ち込んでいるときは、背中を丸めるような姿勢をとりながら、人間のように俯いてがっかりした態度を見せることがあります。

どこか悲しげに目を細めながら俯く姿は、端から見ても「かわいそう」「慰めてあげないと」と思わせるような様子です。

2.表情が抜け落ちたように暗くなる

犬ががっかりしたときは、感情が「無」になったように表情が抜け落ち、脱力した様子を見せることも多くあります。

「もういいよ」と諦めに似た心理状態なので、すでに期待はなく、絶望したような様子を見せる愛犬をみると、飼い主として悲しい気持ちになる人もいるでしょう。それほど犬たちの感性は豊かなのです。

3.床に脱力したまま上目遣いで見る

犬が「がっかりした」と落ち込んでいるときは、床に脱力した姿勢で伏せ、気力を失った様子を見せることも。気力が抜け落ちてしまうほど落ち込んでいるのでしょう。

また、飼い主に期待を裏切られたと感じている場合は、飼い主のことをその姿勢のまま上目遣いで恨めしそうに見つめてくることもあります。

4.視線を合わせようとすると逸らす

落ち込んでいる様子の犬と目を合わせようとすると、「今は放っておいて」「もう知らない」と言うように顔を逸らされてしまうこともあります。

人間も落ち込んでいる時は誰とも話したり会ったりしたくないと思う瞬間があるように、犬たちも落ち込んでいるときはひとり静かに過ごしたいと思うことがあるようです。

他にも視線を逸らすときは、飼い主に期待を裏切られたと感じており、反抗的な心理から顔を逸らしたり背を向けたりすることも。

5.「ふぅ」「ふんっ」とため息を吐く

犬は不満なことやがっかりしたことが起こると、「ふぅ」「ふんっ」と短くため息をつくことがあります。諦めに似た感情や不満を表しているので、その後、無表情になることもあるでしょう。

ただし、散歩後や食後に「フーッ」と長いため息を吐くときは、満足感を表しています。意味が大きく異なるので、正確に見極めましょう。

犬の期待を裏切らないために意識すべきこと

犬の期待を裏切らないためには、犬のボディランゲージを正確に理解し、気持ちを察することが重要なポイントです。

犬たちはボディランゲージで自分の気持ちを相手に伝えています。例えば、じっと見つめる行為だけでも「あなたが大好き」と親愛の意味や「気づいてほしいな」というアピール、さらに警戒の意味を持つこともあります。

1つの仕草や行動に複数の意味があるので、その場の状況や愛犬の様子からどの心理が当てはまるのかを見極め、愛犬の気持ちを汲み取って対応しましょう。そうすれば、犬の期待を裏切らず、信頼関係を築くことができます。

まとめ

いかがでしたか。犬が落ち込んでいるとき、静かにさまざまなサインを出しています。落ち込んでいるときは、そっと声をかけたり、機嫌が戻るまで少し離れたところから見守り、元気が回復してきたら要望に応えてあげましょう。