「暖かい」といっても機能は千差万別。注目防寒インナー3選【あったかギア＆グルメ最前線】

【あったかギア＆グルメ最前線】

一気に冬到来。そこで寒さに負けず快適に過ごすために必要な“あったかギア＆グルメ”を、「家電・日用品」「ファッション」「冬グルメ」の3パートに分けてご紹介。これで冬準備は万全だ。

＊ ＊ ＊

＜Part 2＞

ファッション

衣・住・食の順番こそ前後したが、住（家電・日用品）の次は、衣＝「ファッション」だ。身体の表面を物理的かつ視覚的に温めてくれる服や靴、小物は重要。その上で取り入れやすいデザインのアイテムを厳選して紹介しよう。

【防寒インナー】

機能性インナーを既に毎日着ている人も多いハズ。しかし、何も考えずに着ていないだろうか。機能性インナーには多くの種類があり、暖かさや素材に違いがある。その特徴をしっかりと把握して自分にあった商品を選べば、今までより温もりを感じることができたり、快適に冬を過ごせたりするようになる。防寒インナーを買い増しするなら、本格的な冬が到来中のまさに今がいいだろう。万が一、外出先で寒くなってもコンビニですぐ買えるから安心だ。

1. カシミヤ入り極暖ヒートテック。メンズが新登場！

ユニクロ

「極暖ヒートテック カシミヤブレンドクルーネックT／9分袖」（2290円）

昨年ウィメンズで発売して大変好評だった「極暖ヒートテックカシミヤブレンド」がメンズでも登場。カシミヤを9％配合したことで生まれた極上の肌触りをぜひ体感してください（ユニクロ PR 近藤哲也さん）

薄くて軽量ながら優れた吸湿発熱と保温機能で、通常のヒートテックよりも約1.5倍暖かい極暖ヒートテックにカシミアをブレンド。天然繊維と最先端技術を掛け合わせ、これまで以上に贅沢で暖かい1着となっている。

▲なめらかでふんわりとした肌触りの生地。ウルトラストレッチの機能素材により、体の動きに合わせてフィットする

▲首元の寒さに弱い人には、同アイテムのタートルネックがおすすめ。4色展開で価格は2290円（税込）

2. 「寒い」と思った時に近所のファミマですぐ買える！

コンビニエンスウェア

「紳士 発熱・保温インナー『REHEAT』クルーネック 半袖」（1290円）

「紳士 発熱・保温タイツ『REHEAT』」（1290円）

リクエストの多かった半袖を初ラインアップ。温度差がある環境でも利用しやすい商品です。タイツは薄手のボトムスの下に履いてもかさばりにくくて冬に重宝します（商品本部 CW・雑貨部 CW・コスメグループ 須貝健彦さん）

吸収速乾性に優れた再生ポリエステル素材を使用し、肌の湿度を吸って発熱して保温する機能性インナー「REHEAT」。コンビニですぐ買える手軽さが何より魅力で、今回紹介する2種類の他に9分袖も展開。

▲タイツは前開き仕様で肌着の上から履いても問題なし。腰からくるぶし辺りまでを包んで温めてくれる

▲トップスの前身頃の裾にファミリーマートのコーポレートカラーをステッチ。タイツは腰に同様のステッチが入る

3. 服を着ながら血行促進。冬にコリが悪化しやすい人の味方

ミズノ

「ミズノ×コラントッテ ブレスサーモアンダーウエア Vネック9分袖シャツ」（8690円）

外出時だけでなく、家の中、お休みの時間まで、どこでも活躍してくれる医療機器インナーです。服を着ながらコリを改善することができ、滑らかな着心地も良好です（アスレティック事業部 ライフ＆ヘルスマーケティング部 横江哲弥さん）

トップアスリートを支えるミズノとコラントッテによる共同開発。両社が持つスポーツテクノロジーと磁気テクノロジーが合わさることで、防寒しながらコリを改善できる、2つの嬉しいが詰まった商品だ。

▲コラントッテの「フェライト磁石」を背中に配置。N極S極の交互配列によって広範囲に磁力が影響して血行を促進

▲ミズノの機能素材「ブレスサーモ」は、体から発生する汗を吸収して発熱。優れた汗処理で汗冷えを抑制する

>> 特集【あったかギア＆グルメ最前線】

※2025年12月5日発売「GoodsPress」1月2月合併号95ページの記事をもとに構成しています

＜取材・文／NOHOHON-PRODUCTION＞

【関連記事】

◆モンベルのインナーダウンはビジネスシーンにも日常にも使いやすい工夫が満載

◆モンベルのインナーで寒さ対策。極厚手スーパーメリノウールが実現する快適な冬

◆100年続く老舗地下足袋メーカーから満を持して登場したスニーカーが斬新！新発想のインナー足袋構造とは!?