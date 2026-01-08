去年１０月、山形県米沢市のコンビニエンスストアの事務室でこの店に勤務する店員の財布から現金を盗んだとして、福島県に住む３６歳の男が逮捕されました。

【写真を見る】コンビニの事務室で店員の財布から1万円盗む 清掃員として出入りしていた36歳男を逮捕（山形・米沢市）

男は、清掃員として、コンビニに出入りしていました。

窃盗の疑いで逮捕されたのは、福島県福島市に住むパート従業員の男です。

警察によりますと、男は去年１０月３０日の午前０時ごろ、米沢市内のコンビニエンスストアの事務室で、この店に勤務する店員の財布から現金１万円を盗んだ疑いが持たれています。

被害者からの被害届を受けた警察が防犯カメラなどの捜査を行ったところ、男の犯行とわかり、きのう夕方、男を米沢警察署で逮捕しました。

男は、このコンビニに清掃員として出入りしていて、犯行時、勤務中だったということです。

また、被害者は財布を金庫やロッカーには入れていませんでした。

男は容疑を認めています。

警察は男の犯行動機や余罪などについて調べを進めています。