ソフトバンクは、ワイモバイルから折りたたみAndroidスマートフォン「nubia Flip 3」を1月15日に発売する。価格は8万7120円。

約8.7万円の折りたたみスマホ

ワイモバイルでの取り扱い価格は、8万7120円。新規契約または他社からのMNPで「シンプル3 M/L」に申し込むと、6万3240円で購入できる。さらに、「新トクするサポート（A）」を申し込み、25カ月目に端末を返却すれば、負担額は1万9680円となる。

「nubia Flip 3」は、折りたたみ式のデザインが特徴のスマートフォン。折りたたむと手のひらに収まるコンパクトなサイズになり、約4.0インチのサブディスプレイは前機種「nubia Flip 2」と比較してさらに大きくなった。

サブディスプレイはアプリやウィジェットの表示に対応し、開くと約6.9インチの大画面で動画やゲームを楽しめる。約5000万画素と約1200万画素のメインデュアルカメラ、および約3200万画素のインカメラを搭載する。

PayPayポイントやnubia Pad SEが当たるキャンペーン

発売に合わせて「nubia Flip 3発売記念キャンペーン」が実施されている。終了時期は未定。

期間中、キャンペーンサイトでガチャに参加した後に、nubia Flip 3をワイモバイルで購入。専用Webサイトから応募すると、抽選で2万円相当、1万円相当、5000円相当、3000円相当のいずれかのPayPayポイントが当たる。

さらに、nubia Flip 3をワイモバイルで1月14日までに予約、1月15日～2月28日に購入・応募すると、抽選で50人に「nubia Pad SE」が当たる。