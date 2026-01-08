新シーズンからトップ昇格内定も…横浜FC、18歳DF佃颯太が海外クラブ移籍へ

横浜FCは8日、DF佃颯太が海外クラブへの移籍に向けてチームを離脱することを発表した。



発表によると、佃は海外クラブへの移籍を前提とした手続きと準備のため、本日8日（木）から始動するチームの活動には参加しないという。なお、今後については正式に決定次第あらためて発表されることになる。



2007年8月28日生まれで現在18歳の佃は、横浜FCジュニアユース、同ユース出身で、U−15、U−16、U−17と年代別の日本代表に選出された経歴を持っている。先月9日には明治安田Jリーグ百年構想リーグからトップチームへの昇格が内定したことが発表されていたなか、海外クラブに移籍することになりそうだ。