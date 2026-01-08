「彼は違いを生み出せる」スーパーゴールの三笘薫にブライトン指揮官が感嘆！「流れを変えられる」「まだ100％ではないが…」
現地１月７日に開催されたプレミアリーグの第21節で、三笘薫が所属するブライトンは、マンチェスター・シティと対戦。敵地エティハドで１−１のドローに持ち込んだ。
この一戦で、衝撃のゴラッソを叩き込んだのが、左サイドハーフで先発した三笘だ。
前半に１点を先制されて迎えた60分、左サイドでボールを受けると、カットインで２人をかわし、右足を一閃。寄せに来たニコ・ゴンサレスの股を抜くシュートで、ファーサイドに突き刺してみせた。
今季は故障に苦しんできた日本代表アタッカーに感嘆したのが、ブライトンのファビアン・ヒュルツェラー監督だ。地元メディア『Sussex Express』によれば、こうコメントした。
「彼が試合で違いを生み出せる、試合の流れを変えられるということは、我々全員が知っていると思う」
32歳の青年指揮官は、「彼はまだ100％の状態ではないが、彼を100％にまで押し上げる必要があるし、もっともっと彼を我々の試合に絡ませる必要がある」と続けた。
「彼には時間を与える必要がある。しかし、後半は彼が軌道に戻り、できるだけ早く軌道に戻ろうとしている姿を見せてくれたと思う。しかし、我々は彼に対して忍耐強くならなければならない。そうすれば、彼が試合にどんな影響を与えられるかは皆分かるだろう」
まだ本調子でないなかで、スーパーゴールを決めるあたりは、さすがである。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】三笘がシティ相手に決めた圧巻のスーパーゴール
