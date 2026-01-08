エハラマサヒロ、AI写真で炎上も反論「正にど正論。言われたら確かにそうだ」「その返しおもろい」の声
お笑いタレントのエハラマサヒロさんは1月7日、自身のX（旧Twitter）を更新。炎上した投稿について言及し、ファンからは共感や賛同の声が集まっています。
【投稿】エハラマサヒロ、批判に反論
「AIで着物着せる事に関して、『着付けや写真館の人の仕事を奪ってるとは思わないんですか！？』て言う人は、ちゃんとカメラ屋の仕事奪わない為にスマホのカメラを起動せずインスタントカメラを現像しに行ってるんやろな？」と反論をつづり、1枚の写真を掲載。豪華な和装姿でゾウに手を添えるエハラさんが写っています。
コメント欄では、「正にど正論。言われたら確かにそうだ」「◯〇の仕事奪うなってすごい発想ですよね。なにもかも原始的な事してるんだろうなー」「その返しおもろい」「その通りですね！」との声が上がりました。
(文:勝野 里砂)
【投稿】エハラマサヒロ、批判に反論
炎上に言及3日の投稿で、家族写真をAIで和装姿に加工した写真を公開していたエハラさん。「こんなんされたら写真館も終わり」といった声のほか、生成AIの危険性を訴える意見など多数の批判が寄せられたことを受け、今回新たな声明を出しました。
コメント欄では、「正にど正論。言われたら確かにそうだ」「◯〇の仕事奪うなってすごい発想ですよね。なにもかも原始的な事してるんだろうなー」「その返しおもろい」「その通りですね！」との声が上がりました。
「選択肢として僕はいいんじゃないかなと思う」この件について、エハラさんはInstagramでも言及。生成AIの使用について、「そんなことにAI使うのはどうなんだ！ちゃんと写真館で撮ってやれ！とキレる方々もいらっしゃいますがみんながみんなそんな事が出来るような裕福な日本ではなくてAIに素敵な写真を作ってもらえるならば選択肢として僕はいいんじゃないかなと思う派でございます」とコメントしていました。
(文:勝野 里砂)