「結婚発表したら場がしらけたよ」人気芸人、番組で結婚を発表！ 「公開結婚式待ってますww」
お笑いコンビ・インポッシブルのえいじさんは1月7日、自身のX（旧Twitter）を更新。結婚を発表し、祝福の声が寄せられています。
【写真】インポッシブルえいじ、結婚を発表
ファンからは「ご結婚おめでとうございます！」「感動しました」「奥さんと幸せになってね」「公開結婚式待ってますww」「既婚者だと思い込んでいた」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】インポッシブルえいじ、結婚を発表
「既婚者だと思い込んでいた」えいじさんは「結婚発表したら場がしらけたよ みんなえいじ結婚したよ！祝ってくれよ！ おめでとう欲しいだけなんだよ！」と投稿。「#有吉の壁」とあるように、7日放送のバラエティー番組『有吉の壁』（日本テレビ系）の番組内で発表したようです。発表時の写真も公開しており、茶色い塗料で「結婚」と書いた紙を持っています。
「愛ある放送禁止用語の数々」同番組の公式Xアカウントも同日、投稿を更新。「インポッシブルえいじさん ご結婚おめでとうございます 会場では愛ある放送禁止用語の数々と×の音で溢れていました」「末長くお幸せに! そして末長く面白いままでいてください」と祝福しています。この投稿には「ギリ放送されたね〜」「幸せそうで嬉しい」といった声が寄せられました。気になった人はチェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)