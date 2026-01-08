お笑いコンビ・インポッシブルのえいじさんは1月7日、自身のXを更新。結婚を発表しました。（サムネイル画像出典：えいじさん公式Xより）

お笑いコンビ・インポッシブルのえいじさんは1月7日、自身のX（旧Twitter）を更新。結婚を発表し、祝福の声が寄せられています。

【写真】インポッシブルえいじ、結婚を発表

「既婚者だと思い込んでいた」

えいじさんは「結婚発表したら場がしらけたよ　みんなえいじ結婚したよ！祝ってくれよ！　おめでとう欲しいだけなんだよ！」と投稿。「#有吉の壁」とあるように、7日放送のバラエティー番組『有吉の壁』（日本テレビ系）の番組内で発表したようです。発表時の写真も公開しており、茶色い塗料で「結婚」と書いた紙を持っています。

ファンからは「ご結婚おめでとうございます！」「感動しました」「奥さんと幸せになってね」「公開結婚式待ってますww」「既婚者だと思い込んでいた」などの声が寄せられました。

「愛ある放送禁止用語の数々」

同番組の公式Xアカウントも同日、投稿を更新。「インポッシブルえいじさん　ご結婚おめでとうございます　会場では愛ある放送禁止用語の数々と×の音で溢れていました」「末長くお幸せに!　そして末長く面白いままでいてください」と祝福しています。この投稿には「ギリ放送されたね〜」「幸せそうで嬉しい」といった声が寄せられました。気になった人はチェックしてみてくださいね。

(文:堀井 ユウ)