国際興業グループの富士屋ホテルは、富士屋ホテルのベーカリー＆スイーツ ピコットにおいて2種の新商品販売を開始した。富士屋ホテルラウンジで提供しているロイヤルミルクティーと同じ茶葉を使用した、紅茶香るリュスティック「アールグレイホワイト」と、長く親しまれてきたチーズオニオンブレッドをキューブ型にリニューアルした新定番「キューブ・チーズオニオンブレッド」の2種類を発売する。



「キューブ・チーズオニオンブレッド」

香りと旨みを楽しむひとときにふさわしい、ホテルメイドならではの味わいで、自宅用はもちろん、お土産にも相応しい新商品となっている。

「アールグレイホワイト」は、富士屋ホテルラウンジで提供しているロイヤルミルクティーと同じ茶葉を使用し、丁寧に焼き上げた特別なリュスティック。国産小麦を2種類ブレンドした生地に、3種類のホワイトチョコレートを重ね、アールグレイの華やかな香りと奥行きのある、やさしい甘さを引き出した。

「キューブ・チーズオニオンブレッド」は、長く親しまれてきたチーズオニオンブレッドを、食べやすいキューブ型にリニューアルした。香ばしいチーズとオニオンの旨みを、コンパクトな形に凝縮した、日常の食卓にも取り入れやすい一品となっている。

［小売価格］

アールグレイホワイト：700円

キューブ・チーズオニオンブレッド：550円

（すべて税込）

［発売日］

アールグレイホワイト：発売中

キューブ・チーズオニオンブレッド：1月5日（月）

富士屋ホテル＝https://www.fujiyahotel.co.jp