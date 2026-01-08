韓国オーディション番組発バンド「hrtz.wav」、今年上半期デビュー正式発表 日本出身メンバー2人が在籍
Mnetのオーディション番組『STEAL HEART CLUB』で誕生した、5人組グローバルバンド「hrtz.wav」（ハーツウェイブ）が、2026年上半期にデビューすることが正式発表された。
【番組カット】仮面をかぶったまま…涙をぬぐうハギワ
カカオエンターテインメントは「hrtz.wav」のデビューを正式に発表し、自社の音楽ビジネスにおける能力を最大限に活用し、揺るぎないサポートを提供し、グローバルに象徴的なバンドとして確立していくことを約束。「私たちの青春を反映したバンド音楽の新たな波をリードするhrtz.wavの音楽的冒険に、ぜひご期待ください」とコメントを寄せた。
バンド名は、「心と魂」、音の周波数を意味する「Hertz」と、生々しく高品質なサウンドと波形を象徴する「.wav」を組み合わせたもの。メンバーのKeiten（ケイテン）が命名し、バンドのアイデンティティを込めた。
hrtz.wavは、カカオエンターテインメントとCJ ENMが手がけたグローバルバンド結成プロジェクト『Steal Heart Club』の各部門優勝者であるKeiten（ギター）、Hagiwa（ハギワ／ドラム）、Dane（デイン／ベース）、Riaan（リアン／ボーカル）、Youn Young jun（ユン・ヨンジュン／キーボード）の5人で構成されている。KeitenとHagiwaは、日本出身メンバーである。
きのう7日には、公式SNSを通じ、初のグループプロフィール写真を公開。メンバーの自由奔放さと多様性を強調した。旅立ちの始まりを告げる同写真は、メンバー同士の若々しいケミストリーとシナジーに光を当てている。
また、hrtz.wavは、きょう8日に放送されるMnetの音楽番組『M COUNTDOWN』に出演し、新バンドとして初となるパフォーマンスを披露する。『Steal Heart Club』のシグナルソングである「A Youth of One Day」を、hrtz.wavならではの解釈で披露し、パフォーマンス力とステージでの存在感を示す予定。今後、hrtz.wavは、2026年上半期のデビューに向けてアルバム制作に本格的に取り組んでいく。
【番組カット】仮面をかぶったまま…涙をぬぐうハギワ
カカオエンターテインメントは「hrtz.wav」のデビューを正式に発表し、自社の音楽ビジネスにおける能力を最大限に活用し、揺るぎないサポートを提供し、グローバルに象徴的なバンドとして確立していくことを約束。「私たちの青春を反映したバンド音楽の新たな波をリードするhrtz.wavの音楽的冒険に、ぜひご期待ください」とコメントを寄せた。
hrtz.wavは、カカオエンターテインメントとCJ ENMが手がけたグローバルバンド結成プロジェクト『Steal Heart Club』の各部門優勝者であるKeiten（ギター）、Hagiwa（ハギワ／ドラム）、Dane（デイン／ベース）、Riaan（リアン／ボーカル）、Youn Young jun（ユン・ヨンジュン／キーボード）の5人で構成されている。KeitenとHagiwaは、日本出身メンバーである。
きのう7日には、公式SNSを通じ、初のグループプロフィール写真を公開。メンバーの自由奔放さと多様性を強調した。旅立ちの始まりを告げる同写真は、メンバー同士の若々しいケミストリーとシナジーに光を当てている。
また、hrtz.wavは、きょう8日に放送されるMnetの音楽番組『M COUNTDOWN』に出演し、新バンドとして初となるパフォーマンスを披露する。『Steal Heart Club』のシグナルソングである「A Youth of One Day」を、hrtz.wavならではの解釈で披露し、パフォーマンス力とステージでの存在感を示す予定。今後、hrtz.wavは、2026年上半期のデビューに向けてアルバム制作に本格的に取り組んでいく。