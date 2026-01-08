米投球データサービス「コーディファイ」は７日（日本時間８日）に公式Ｘ（旧ツイッター）に「過去２年間のＭＬＢの本塁打と盗塁トップ４」を投稿し、ドジャースの大谷翔平投手（３１）の異次元ぶりが明らかになった。

本塁打の欄は左から大谷（５４本＋５５本＝１０９本）、ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手（３３・５８本＋５３本＝１１１本）、フィリーズのカイル・シュワバー外野手（３２・３８本＋５６本＝９４本）、マリナーズのカル・ローリー捕手（２９・３４本＋６０本＝９４本）と並ぶ。大谷とジャッジの安定感が際立つ。

盗塁の欄は左からレッズのエリー・デラクルス内野手（２３・６７盗塁＋３７盗塁＝１０４盗塁）、ヤンキースのホセ・カバジェロ内野手（２９・４４盗塁＋４９盗塁＝９３盗塁）、ガーディアンズのホセ・ラミレス内野手（３３・４１盗塁＋４４盗塁＝８５盗塁）と続き、４人目が大谷（５９盗塁＋２０盗塁＝７９盗塁）だ。

２０２４年に史上初の「５０―５０」を達成し、盗塁の貯金はあるとはいえ、想像を超えている。

ファンらは「ショウヘイ・オオタニは伝説」「今年は本塁打、盗塁、防御率を計算します」などと書き込んでいた。まさにユニコーンだ。