『水ダウ』あの電気イスが家庭用になって登場! - 「へぇボタン以来の魅力」『名探偵津田』プロローグを思い出す方も
バンプレストは、『水曜日のダウンタウン』より「水曜日のダウンタウン 家庭用電気イスゲーム」(12,980円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年10月発送予定。
2026年10月発送予定「水曜日のダウンタウン 家庭用電気イスゲーム」(12,980円)
「水曜日のダウンタウン 家庭用電気イスゲーム」は、『水曜日のダウンタウン』の大人気企画「電気イスゲーム」を家庭用パーティーゲームとして楽しめるアイテム。番組同様実際に「ビリビリ」する電気ギミックや残りのイスをお知らせするLEDを内蔵。会社や学校やご家庭で電気イスゲームの熱狂を体感できる。
なお実際に電気が流れるため、心臓ペースメーカー・医療機器を使用している方、心臓疾患・不整脈・てんかんのある方・妊娠中の方、乳児・幼児、体調不良の方、酒気帯び状態、判断力が低下している方は絶対に使用しないこと。
「水曜日のダウンタウン」公式Xでの告知では、1.8万件のいいねと大きな話題になり、「トリビアの泉のへぇボタン以来の魅力」「えー、楽しそう これでオフ会したい」「ちょっと欲しくて草」とコメントが続々。
「江田島省吾みたいになるの禁止って取説に記載して欲しい」「この電流で、 、ぬ可能性ありますか?!」と、昨年末に同番組で放送された人気シリーズ「名探偵津田」の導入にも使われたアイテムとしても注目が集まっている。
【番組からお知らせ】電気イスゲームをおうちで遊べるその名も「家庭用電気イスゲーム」が登場！詳しくはプレミアムバンダイHPまで！https://t.co/enEMRyS28Lさらに！クレーンゲームにも電気イスゲームの「イス」が！https://t.co/ZONujVHeb1実際に電気も流れます！#水曜日のダウンタウン pic.twitter.com/B4nw7XhT3d- 水曜日のダウンタウン (@wed_downtown) January 7, 2026
