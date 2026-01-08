ßê¤á¤¡ù¥¢¥ó¥Õ¥©¥ì¥ó¥È¡¦º´Æ£ÛÙ¡ÖAKB48¤òÂ´¶È¤·¤Æ¡¢¤·¤Ð¤é¤¯ÃÏ¸µ¤Î²Ö²Ð²ñ¼Ò¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¸µAKB48¤Ç¸½ºß¤Ï¡Ößê¤á¤¡ù¥¢¥ó¥Õ¥©¥ì¥ó¥È¡×¡Ê¥¥é¥Õ¥©¥ì¡Ë¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ëº´Æ£ÛÙ¡Ê¤µ¤È¤¦¡¦¤·¤ª¤ê¡Ë¤¬¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡Ø¤¢¤Î¸÷¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¡Ù¤òÈ¯Çä¡ª¡¡ºòÇ¯4·î¤è¤ê¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤ÆºÆ»ÏÆ°¤·¤¿Èà½÷¤Ëº£¤Î³èÆ°¤ä¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿ÍýÍ³¤Ê¤É¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡½¡½»£±Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
º´Æ£¡¡2Ç¯¤Ö¤ê¤°¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£AKB48»þÂå¤â¥Á¡¼¥à¤È¤«¥Ú¥¢¤Î»£±Æ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥½¥í¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦µ¡²ñ¤¬1¡¢2²ó¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£
¡½¡½°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
º´Æ£¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ï¥¤¥ì¥°¤Ç¤¹¤Í¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÃæ¤Î¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£¤Ç¤âÂ¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã¥¥ì¥¤¤Ë¸«¤¨¤ë¤·¡¢¤¢¤È¿§¤â¥·¥Ã¥¯¤Ç¥Ë¥Ã¥ÈÀ¸ÃÏ¤È¤«¤âÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ÀÎ¤À¤Ã¤¿¤éÀäÂÐÃå¤Æ¤Ê¤¤¤·¡¢Ç¯¤ò½Å¤Í¤¿¤Ê¤È¡£
¡½¡½°ã¤¦¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¤Ã¤Ý¤¤¥«¥Ã¥È¤â»£¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º´Æ£¡¡»ä¤¿¤Á¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¥é¥¤¥Ö¤Ç»£±Æ²ÄÇ½¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¾ï¤Ë¥«¥á¥é¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½¥Ô¥ó¥¯¤ÎÂç¤¤Ê»æ¤òÇË¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º´Æ£¡¡¥Ô¥ó¥¯¤Ç»£±Æ¤Ã¤Æ¥Ö¥ê¥Ö¥ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î¥¢¥¤¥É¥ëÁü¤òÂÇ¤ÁÇË¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤òÊ¹¤¤¤¿¤éÇ¼ÆÀ¤À¤·¡¢Âç»ö¤Ê¥·¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤âºÇ½é¤Ï±Ç²è¤Î¡Ø¥·¥ã¥¤¥Ë¥ó¥°¡Ù¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½³Î¤«¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¥Û¥é¡¼´¶¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£º£²ó¤Î»£±Æ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
º´Æ£¡¡ÆóÏº·Ï¥é¡¼¥á¥ó¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤¤¤¿¤¤½µ°ì¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¤Ï¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÇÌÍ¤È¥¹¡¼¥×¤¬Çä¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¤½¤³¤Ë¤â¤ä¤·¤È¥¥ã¥Ù¥Ä¤ò¤Î¤»¤Æ¡£¤ªÅ¹¤Ç¿©¤Ù¤ë¤è¤êºá°´¶¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤Ç¤â¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤â¤ó¤Í¡£
º´Æ£¡¡¥¥é¥Õ¥©¥ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ4¡¢5¥¥íÁé¤»¤Þ¤·¤¿¡£·î¤Ë30¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¢¤Ã¤Æ¡¢1Æü3²ó¤È¤«¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂÎÎÏ¤ò¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã»È¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£ÍÙ¤ë¶Ê¤âÂ¿¤¯¤Æ¡¢´À¤ÎÎÌ¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤½¤ì¤¬ÂÎ·¿°Ý»ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£º´Æ£¤µ¤ó¤ÏºòÇ¯¤è¤ê¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤òºÆ¤Ó»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î´Ö¤Ï²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
º´Æ£¡¡¿·³ã¤Ëµ¢¤Ã¤ÆÃÏ¸µ¤Î²Ö²Ð²ñ¼Ò¤Ë½¢¿¦¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÍÄ¤¤º¢¤«¤é²ÈÂ²¤Ç²Ö²Ð¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Âç¹¥¤¤À¤«¤é¡¢¹Êó¤Î¤ª»Å»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î»Ê²ñ¤È¤«¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡¢»Ô¤Î´ØÏ¢¤Î¤ª»Å»ö¤â¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡£¤Ç¤â¤¤¤í¤¤¤í¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë½Ð¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤Ï·ÝÇ½¤¬°ìÈÖ¸þ¤¤¤Æ¤ë¤Ê¤ÈºÆÇ§¼±¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤½¤ì¤Ç¤Þ¤¿´èÄ¥¤ë¤¾¤È¡£
º´Æ£¡¡½¢¿¦¤·¤¿¤È¤¤ËÎ¾¿Æ¤«¤é¤ª¶â¤ò¼Ú¤ê¤Æ¼Ö¤òÇã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤º¤Ã¤ÈÍß¤·¤«¤Ã¤¿¥é¥Ñ¥ó¡£¿§¤Ï¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥Ä¡¼¥È¥ó¥«¥é¡¼¤Ç¡¢¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤Ï»ô¤Ã¤Æ¤ëÇ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Î814¤Ë¤·¤Æ¡£¤Ç¤âÅìµþ¤Ø¹Ô¤¯¤«¤é¤ï¤º¤«3¥ö·î¤Ç¼êÊü¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë¿Æ¤ËÅÜ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤Þ¤¢¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£¤Î¥¥é¥Õ¥©¥ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡©
º´Æ£¡¡¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¤Ø¤Ê¤®¤µ¤ó¤Ï¡¢»ä¤¬°ÊÁ°¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ë¤ª»Å»ö¤Ç´Ø¤ï¤ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î¤È¤¤«¤é¥¥é¥Õ¥©¥ì¤ÎÂ¸ºß¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£
Åìµþ¤Ç¤É¤¦¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¡Ö¥¥é¥Õ¥©¥ì¤¬10¼þÇ¯¤À¤«¤éÉü³è¤µ¤»¤è¤¦¤«¤Ê¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤Ø¤Ê¤®¤µ¤ó¤Î¥Ý¥¹¥È¤ò¸«¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¶½Ì£¤¢¤ë¤Ê¤éDM¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¤Û¤·¤¤¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤½¤ì¤Ç¡Ö²¿¤«»ä¤ä¤ê¤¿¤¤¤«¤â¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê°Õ»×É½¼¨¤òÁ÷¤Ã¤¿¤é¡¢¤¹¤°¡Ö¥ï¥í¥¿¡×¤Ã¤ÆÍè¤Æ¡£
¤¢¤Ê¤¿¤¬¤ä¤ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ë¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÆ°¤«¤µ¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤½¤³¤«¤éËÜ³ÊÅª¤ËÆ°¤½Ð¤·¤Æ¡¢»ä¤â¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î½ñÎà¤ËÌÜ¤òÄÌ¤·¤¿¤ê¡£
¡½¡½È¾Ç¯°Ê¾å¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
º´Æ£¡¡¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤Ç³èÆ°¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬³Ú¤·¤¤¤·¡¢¤¢¤È³¤³°¤Ë¤¹¤´¤¯¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÂæÏÑ¤È¤«¡¢¥¿¥¤¡¢´Ú¹ñ¤È¤«¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃÏ¸µ³®Àû¤â¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ä¤ÏÍèÇ¯2·î¤ËÃÂÀ¸Æü¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿·³ã¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤Þ¤À1Ç¯¤â·Ð¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤É¤ó¤É¤ó¤Ç¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤¹¤´¤¤´ò¤·¤¤¤Ç¤¹
¡½¡½¤â¤È¤â¤È¤É¤³¤¬¹¥¤¤ÇÆþ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
º´Æ£¡¡¥³¥ó¥»¥×¥È¤È³Ú¶Ê¤Ç¤¹¤«¤Í¡£»ä¤â±§Ãè¤È¤«¶õ¤È¤«Âç¹¥¤¤Ç¡¢²Î»ì¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦Í×ÁÇ¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢°áÁõ¤âÂ¾¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤«¤Ö¤é¤Ê¤¤¡£º£¤Î°áÁõ¤Ï¥¥é¥Õ¥©¥ì¤Ã¤Æ¥í¥´¤¬À¸ÃÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Êâ¤¯¹¹ðÅã¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
¤¢¤È¤ÏÊ¿À®¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥í¥¢¤¬¤¹¤´¤¯¤Æ¡£¥¥é¥Õ¥©¥ì¤ÏÊ¨¤¯¥ª¥¿¥¯¤¬7³ä¡¢8³ä¤È¤«¡£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¤Ø¤Ê¤®¤µ¤ó¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥µ¡¼¥¯¥ë¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡£¥«¥á¥³¤â¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤º¤Ã¤È¥ª¥¿¥¯¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¥¢¥¤¥É¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ!?
º´Æ£¡¡¥Õ¥í¥¢¤ÎÆ°²è¤Ç¥ª¥¿¥¯¤·¤«±Ç¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡¡¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É......¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¥ª¥¿¥¯¤Ð¤Ã¤«¤ê±Ç¤¹¤Î¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡ª
¡½¡½¤½¤ì¤À¤±¥ª¥¿¥¯¤¬ÌÌÇò¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£
º´Æ£¡¡¤Ç¤âÎáÏÂ¤Î¥¥é¥¥é¥ª¥¿¥¯¤â¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¡£¤¢¤È½÷¥ª¥¿¥¯¤âÁý¤ä¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£º£¤Ï9.5ÂÐ0.5¤Ê¤Î¤Ç¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÏSNS¤Ë¤â¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤òÅö¤Æ¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢TikTok¤ÇÎ®¹Ô¶Ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤â¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤è¤Í¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½º£¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç²¿¤ò¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
º´Æ£¡¡±óÀ¬¤·¤¿¤È¤¤Î¥´¥Ï¥ó²ñ¤Î´¥ÇÕ·¸¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤È¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤È¤«¡£¤¢¤È¤Ï¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤«¤±¤¿¤ê¡£¼«Ê¬¤Î·Ð¸³¤«¤é¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤ëÎ©¾ì¤Ë¤Ï¤¤¤ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½AKB48¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤â¤ó¤Í¡£2025Ç¯¤Ï¤É¤ó¤ÊÇ¯¤Ç¤·¤¿¤«¡©
º´Æ£¡¡¥¢¥¤¥É¥ëºÆ»ÏÆ°¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢1Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ¤Ï¡¢¶¶ø¤¬¤è¤¯¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¤Ê·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹
¡¼¡¼2026Ç¯¡¢¤É¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
º´Æ£¡¡¥Ä¥¢¡¼¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÇZeppShinjuku¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£µ¬ÌÏ´¶¤ò¤É¤ó¤É¤ó¾å¤²¤Æ¤¤¤³¤¦¤Ã¤Æ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¹Í¤¨¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¥®¥ê¥®¥ê¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢Í¾Íµ¤ÇÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤±¤ë¤°¤é¤¤¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹
¡½¡½¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¡©
º´Æ£¡¡TikTok¤È¤«¤Ç°ì·âÅö¤Æ¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÀèÆü¡¢¥¿¥¤¤Ç¥ª¥é¥¦¡¼¥¿¥ó¤Ë¤ª¤Ã¤Ñ¤¤¤ò¿¨¤é¤ì¤Æ½é¤á¤Æ¤ÎËü¥Ð¥º¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¥ª¥é¥¦¡¼¥¿¥ó¿·µ¬¤Ç¤¹¡×¤Ã¤Æ¿Í¤Ï·ë¹½Íè¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤ì¤Ï¥ª¥é¥¦¡¼¥¿¥ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¥Ð¥º¤ê¤¿¤¤¡ª¡¡¤«¤ï¤¤¤¤¼«»£¤ê¤ÇËü¥Ð¥º¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£º£²ó¤Î¿åÃå¥°¥é¥Ó¥¢¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ÇËü¥Ð¥º¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡£
¡üº´Æ£ÛÙ¡Ê¤µ¤È¤¦¡¦¤·¤ª¤ê¡Ë
2·î3ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿·³ã¸©½Ð¿È
¡Ößê¤á¤¡ù¥¢¥ó¥Õ¥©¥ì¥ó¥È¡×¤Î¥ê¡¼¥À¡¼
1st ASIA TOUR 2025-2026¡ØWORLD "COSMIC" INNOVATION!!!¡Ù³«ºÅÃæ¡ª
¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ï2·î24Æü¡Ê²Ð¡ËZepp Shinjuku¤Ë¤Æ
¸ø¼°X¡ÚB00kmarker_nii3¡Û
¸ø¼°Instagram¡Ú@bookmarker_23¡Û
¡Ú¥Ç¥¸¥¿¥ë¸ÂÄê¡Û¤¢¤Î¸÷¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ
¡Ú²èÁü¡Ûº´Æ£ÛÙ¤Î¤ªÉ÷Ï¤¥·¥ç¥Ã¥È
¼èºà¡¦Ê¸¡¿´Øº¬¹°¹¯¡¡»£±Æ¡¿¸åÌî½çÌé