Hey! Say! JUMP高木雄也、家族と作った山梨名物料理披露「本格的で凄い」「エプロン姿似合ってる」の声
【モデルプレス＝2026/01/08】Hey! Say! JUMPの高木雄也（※「高」は正式には「はしごだか」）が1月7日、自身のInstagramを更新。家族と作った料理を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】JUMPメンバー「本格的で凄い」手打ちした山梨名物料理
高木は「いつも出来たもの食べるから、今年はみんなで作ろうよって母の言葉でみんなで作ったよ」とつづり、山梨名物料理・ほうとうに関する写真を複数枚投稿。小麦粉を練ってほうとうをつくる様子や、鍋に人参や白菜、手作りのほうとうをたっぷり入れた写真を公開している。
この投稿に「手作り最高」「本格的で凄い」「エプロン姿似合ってる」「素敵な家族」「美味しいに決まってる」「みんなで作るの楽しそう」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆高木雄也、家族と作ったほうとう鍋を披露
◆高木雄也の投稿に反響
