【期間限定vs期間限定の期間限定】バーガーキングから「ウィンタースペシャル マッシュルームワッパー」登場

ハンバーガーチェーン「バーガーキング」は、人気シリーズとなった「マッシュルームワッパー」（期間限定）の新商品を、2026年1月9日（金）から”期間限定”で販売する。※前シリーズの「マッシュルームワッパー」も販売中

今回、冬の新作として販売されるのは「ウィンタースペシャル マッシュルームワッパー」「ウィンタースペシャル ダブルマッシュルームワッパー」「ウィンタースペシャル マッシュルームワッパーJr.」の3種類。サワークリームと3種のハーブが香る「特製サワークリームオニオンソース」を使用しているのが特徴の商品。

人気の「マッシュルームワッパー」シリーズに新作が登場

直火焼きの100%ビーフパティに、ローストした2種類のマッシュルームとエリンギ、ぶなしめじの4種のきのこ、そしてレタス、トマト、オニオンを重ねた「ウィンタースペシャル マッシュルームワッパー」。そして、「ウィンタースペシャル マッシュルームワッパー」よりも、パティが2枚に増量した「ウィンタースペシャル ダブルマッシュルームワッパー」、手頃サイズの「ウィンタースペシャル マッシュルームワッパーJr.」も用意。自分の食べたいサイズをチョイスできるのもポイント。

〈商品概要〉

※価格は全て税込表記

【ウィンタースペシャル マッシュルームワッパー】

・発売日

2026年1月9日（金）〜

・価格

単品840円、セット1,140円

ウィンタースペシャル マッシュルームワッパー

【ウィンタースペシャル ダブルマッシュルームワッパー】

・発売日

2026年1月9日（金）〜

・価格

単品1,190円、セット1,490円

ウィンタースペシャル ダブルマッシュルームワッパー

【ウィンタースペシャル マッシュルームワッパーJr.】

・発売日

2026年1月9日（金）〜

・価格

単品540円、セット840円

ウィンタースペシャル マッシュルームワッパーJr.

★『マッシュルームワッパー』『ダブルマッシュルームワッパー』『マッシュルームワッパーJr.』も発売中

〈注意事項〉

※セットはフレンチフライ（S）とドリンク（M）となる

※モーニング実施店舗では10:30以降の販売となる

※一部店舗では取り扱っていない

※店舗により、販売時間帯が異なる

※店舗の状況により、販売を一時中止する場合がある

※金額は全て総額表示（税込み価格）

※予告無く商品設計、価格が変わる場合がある

※画像はイメージ

※下記店舗では、上記6種類のハンバーガーの販売はなし

バーガーキング 東京競馬場店（東京都府中市日吉町1-1 フジビュースタンド 2F フードコート）

バーガーキング 栂池雪の広場店（長野県北安曇郡小谷村大字千国乙12840-1）

バーガーキング 京都競馬場店（京都府京都市伏見区葭島渡場島町32 京都競馬場 1F フードコート）