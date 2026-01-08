【期間限定vs期間限定の期間限定】バーガーキングから「ウィンタースペシャル マッシュルームワッパー」登場
ハンバーガーチェーン「バーガーキング」は、人気シリーズとなった「マッシュルームワッパー」（期間限定）の新商品を、2026年1月9日（金）から”期間限定”で販売する。※前シリーズの「マッシュルームワッパー」も販売中
今回、冬の新作として販売されるのは「ウィンタースペシャル マッシュルームワッパー」「ウィンタースペシャル ダブルマッシュルームワッパー」「ウィンタースペシャル マッシュルームワッパーJr.」の3種類。サワークリームと3種のハーブが香る「特製サワークリームオニオンソース」を使用しているのが特徴の商品。
人気の「マッシュルームワッパー」シリーズに新作が登場
直火焼きの100%ビーフパティに、ローストした2種類のマッシュルームとエリンギ、ぶなしめじの4種のきのこ、そしてレタス、トマト、オニオンを重ねた「ウィンタースペシャル マッシュルームワッパー」。そして、「ウィンタースペシャル マッシュルームワッパー」よりも、パティが2枚に増量した「ウィンタースペシャル ダブルマッシュルームワッパー」、手頃サイズの「ウィンタースペシャル マッシュルームワッパーJr.」も用意。自分の食べたいサイズをチョイスできるのもポイント。〈商品概要〉
※価格は全て税込表記
【ウィンタースペシャル マッシュルームワッパー】
・発売日
2026年1月9日（金）〜
・価格
単品840円、セット1,140円
ウィンタースペシャル マッシュルームワッパー
【ウィンタースペシャル ダブルマッシュルームワッパー】
・発売日
2026年1月9日（金）〜
・価格
単品1,190円、セット1,490円
ウィンタースペシャル ダブルマッシュルームワッパー
【ウィンタースペシャル マッシュルームワッパーJr.】
・発売日
2026年1月9日（金）〜
・価格
単品540円、セット840円
ウィンタースペシャル マッシュルームワッパーJr.
★『マッシュルームワッパー』『ダブルマッシュルームワッパー』『マッシュルームワッパーJr.』も発売中〈注意事項〉
※セットはフレンチフライ（S）とドリンク（M）となる
※モーニング実施店舗では10:30以降の販売となる
※一部店舗では取り扱っていない
※店舗により、販売時間帯が異なる
※店舗の状況により、販売を一時中止する場合がある
※金額は全て総額表示（税込み価格）
※予告無く商品設計、価格が変わる場合がある
※画像はイメージ
※下記店舗では、上記6種類のハンバーガーの販売はなし
バーガーキング 東京競馬場店（東京都府中市日吉町1-1 フジビュースタンド 2F フードコート）
バーガーキング 栂池雪の広場店（長野県北安曇郡小谷村大字千国乙12840-1）
バーガーキング 京都競馬場店（京都府京都市伏見区葭島渡場島町32 京都競馬場 1F フードコート）