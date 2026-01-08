デリカD:5とデリカミニを通じて、自分のクルマを作り上げる楽しさを提案

三菱自動車「東京オートサロン2026」特設サイト イメージビジュアル

三菱自動車ブースでは「デリカ祭り～遊び心を解き放て～」をテーマに、「デリカD:5」と「デリカミニ」の、力強さと機能性を演出したカスタムカーを展示。様々なテイストの「デリカD:5」と「デリカミニ」の展示やトークショーを通じて、デリカシリーズならではの“自分のクルマを作り上げる楽しさ”を提案する。

また、アジアクロスカントリーラリー2025（AXCR2025）で総合優勝を果たした「トライトン」ラリーカーや「デリカD:5」サポートカーも展示。

ブースには祭りを演出する装飾のほか、「デリカミニ」の化身「デリ丸。」がブースの色々なところで来場者を出迎えるなど、にぎやかなお祭り会場に見立てた「デリカ祭り」で遊び心を演出する。

三菱デリカミニ デリ丸。フェスタ｜Mitsubishi Delia Mini Derimaru Festa

デリカミニ DELIMARU FESTA（デリ丸。フェスタ）

ブーステーマである「デリカ祭り」を表現するため、デリカミニをデカールとラッピングで装飾して、デリカミニの化身である「デリ丸。」を随所にあしらった1台。お祭り会場のようなブースの雰囲気にマッチするように、デリカミニに乗る巨大「デリ丸。」にも法被を着せ、祭り感を演出。

三菱デリカD:5アリティメットギア｜Mitsubishi Delica D:5 Ultimate Gear

デリカD:5 ULTIMATE GEAR（アルティメットギア）

デリカD:5のタフさをさらに磨き上げ、悪路でも突き進んでいける力強さを表現した1台。

30mmのリフトアップに加え、悪路走行での衝撃から車体を守るバンパーガードを装着し、さらにオフロード環境での走行に適した、ザラザラとして傷が目立ちにくいラプター塗装を車両全体に施すことでワイルドなデリカD:5に仕上げている。エクステリア、インテリアともに、とことんカスタムしつくした1台だ。

デリカミニ ULTIMATE GEAR（アルティメットギア）

ホワイトとブラックのオリジナル2トーンカラーのデリカミニに、力強さやタフさを演出するラプター塗装を施した1台。フロントグリルガード、ルーフラック、リヤラダーの採用や、20mmリフトアップしたサスペンションにより、悪路を駆け抜けていく、冒険心を表現したデリカD:5同様、細部までとことんカスタムを施している。

デリカD:5 ACTIVE CAMPER（アクティブキャンパー）

ホワイトバーチの木目が生み出す温もりと落ち着きあるブラウンのインテリアは、キャンピングカーメーカー「ダイレクトカーズ」とアウトドアブランドの「LOGOS（ロゴス）」がコラボレーションしたものを採用。上質なアウトドアスタイルを提案しながらも、デリカD:5の4WD性能により、普段使いから週末の冒険まで、スマートに使いこなせる1台。

デリカミニ ACTIVE CAMPER（アクティブキャンパー）

デリカミニにポップアップルーフを採用。さらにフロントスキッドバーやマッドフラップを装着し、仲間と一緒にアウトドアへ出かけたくなるカスタムを施した1台。約25mmのリフトアップキットを採用することで悪路走破性も向上させ、アウトドアを本気で楽しめる仕様としている。

三菱デリカミニ×ダリウィズダムド｜ Mitsubishi Delica mini × "DALI" with Damd

DELICA mini × “DALI” with DAMD（デリカミニ×ダリウィズダムド）

カスタムパーツメーカーDAMD（ダムド）の新ブランド「DALI（ダリ）」のアクセサリーによって仕上げたオリジナルのカスタムカー。グリルおよびライトは「パジェロ」をオマージュし、三菱自動車らしさを残しつつ、レトロな印象とすることで、かわいくもワイルドなスタイリングとしている。

違いを演出したい、個性を表現したいというユーザーのニーズに応えたカスタムカーだ。

三菱デリカD:5ワイルドアドベンチャースタイル｜Mitsubishi Delica D:5 Wild Adventure Style

デリカD:5 Wild Adventure Style（ワイルドアドベンチャースタイル）

三菱自動車純正アクセサリー装着モデル。新設計したフラットキャリアや、ラリー車をイメージした吊りベルト付き大型マッドフラップ、無骨さを漂わせるステンレス製リヤアンダーカバーなどを装着し、デリカD:5のタフさを最大限に引き出している。

デリカミニ Wild Adventure Style（ワイルドアドベンチャースタイル）

三菱自動車純正アクセサリー装着モデル。カモフラージュ柄のデカールや、デリカミニ専用ルーフラック、マッドフラップを装着し、タフでワイルドなイメージを演出。「デリカD:5ワイルドアドベンチャースタイル」ともリンクしたカスタマイズとなっており、一部外装用品に東京オートサロン出展用特別色を施したスペシャルバージョンだ。

三菱デリカミニ トミカ55周年仕様｜Mitsubishi Delica Mini Tomica 55th Anniversary

「デリカミニ」トミカ55周年仕様

2025年のトミカ55周年「自動車メーカーコラボプロジェクト」で制作したデリカミニ。マグマのようにエネルギッシュな赤色から巻き上がる煙をイメージしたグラフィックを、車両前方からサイドにかけてレイアウト。さらにトミカとコラボレーションの「55th ANNIVERSARY」ロゴをゼッケンに見立て、「TOMICA」ロゴをスポンサーステッカーのように配置し、ラリー車のような雰囲気に仕上げている。

「トライトン」ラリーカー（AXCR2025 優勝車）

ピックアップトラックのトライトンをベースに、軽量化、足まわりの改良、エンジン性能・耐久信頼性の向上などが施された AXCR2025参戦車。チャヤポン・ヨーター選手／ピーラポン・ソムバットウォン選手が8日間、約2300kmにわたる過酷なラリーを激走し、3年ぶりに王座奪還した優勝車。

デリカD:5（AXCR2025サポートカー）

デリカD:5が従来もつ堅牢性・操縦性・走破性を活かしたAXCR2025サポートカー。展示車両は、スタート／ゴール地点や、中間サービス、悪路となるコースサイドへの移動で増岡浩総監督が実際に乗車していた車両だ。

三菱自動車「東京オートサロン2026」特設サイト

INFORMATION

東京オートサロン2026

・開催日時：2026年1月9日（金）～11日（日）9:00～19:00（11日は18:00まで）※9日はビジネスデイ、一般公開は10、11日

・会場：幕張メッセ（千葉県千葉市美浜区中瀬2-1）

・主催：東京オートサロン事務局

・後援：千葉県／千葉市、一般社団法人 日本自動車用品・部品アフターマーケット振興会（NAPAC）、一般社団法人 日本自動車工業会（JAMA）、一般社団法人 日本自動車連盟（JAF）

・公式サイト：https://www.tokyoautosalon.jp/2026/