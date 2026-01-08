フジヤエービックは、ヘッドフォン・イヤフォンをメインとしたオーディオ展示イベント「冬のヘッドフォン祭mini 2026」を、東京駅・八重洲北口直結のステーションコンファレンス東京6Fにて、2月7日に開催する。時間は11時～18時30分で、入場者登録不要・入場無料。

今回は1フロアのみを使った「ヘッドフォン祭mini」としての開催で、初出展の2社を含む50を超える企業／団体が出展。120以上のブランドの製品が展示され、試聴できる。

あわせて公開されたイベントのメイン画像には「DX10000 CL」とあしらわれたfinalの新型ヘッドフォンが登場している。

当日は、試聴スタンプラリーも開催予定。対象ブースで試聴・スタンプを集めると抽選でノベルティなどが当たるもので、詳細はヘッドフォン祭特設ページで後日案内される。

そのほか当日の出展予定ブランド、会場内配置図、注目の展示品情報などは特設ページ、公式Xで随時更新。

イベント当日、会場での特売は行なわれないが、開催前後の期間に、これまでのヘッドフォン祭と同様にフジヤエービックECサイトで特価セールが開催される予定。

なお、「春のヘッドフォン祭2026」は、同じくステーションコンファレンス東京で2フロアを使う形で4月25日に開催予定。