「すっぴんですか!?」上白石萌歌、オフ感満載のプライベートショットに反響「ゆるキャラみたい」「ニット帽姿かわいすぎ」
俳優の上白石萌歌（25）が7日、自身のインスタグラムを更新。オフ感あふれる自然体ショットを公開した。
【写真】「すっぴんですか!?」オフ感満載のプライベートショットを披露した上白石萌歌 ※2枚目
上白石は「たまには休憩」とひと言つづり、2枚の写真をアップ。鳥のイラストが描かれた本と、ニット帽をかぶったスタイルで顔の前にストラップを掲げる上白石の姿が写し出されている。
“休日感”のある上白石の姿に、ファンからは「すっぴんですか!?」「ニット帽姿かわいすぎです！」「めっちゃ似合ってます」「ゆるキャラみたいでかわいい」「休憩は大事大事!!」「息抜きする時間も大切ですね」など、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「すっぴんですか!?」オフ感満載のプライベートショットを披露した上白石萌歌 ※2枚目
上白石は「たまには休憩」とひと言つづり、2枚の写真をアップ。鳥のイラストが描かれた本と、ニット帽をかぶったスタイルで顔の前にストラップを掲げる上白石の姿が写し出されている。
“休日感”のある上白石の姿に、ファンからは「すっぴんですか!?」「ニット帽姿かわいすぎです！」「めっちゃ似合ってます」「ゆるキャラみたいでかわいい」「休憩は大事大事!!」「息抜きする時間も大切ですね」など、さまざまな反響が寄せられている。