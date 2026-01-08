【コートヤード・バイ・マリオット 新大阪ステーション】りんご香るハイティー

コートヤード・バイ・マリオット新大阪ステーションの最上階「Bar19」で、冬限定ハイティー「AMBROSIAL APPLE」を提供中！2025年12月1日から2026年2月28日までの期間限定です。日本を代表する5種のりんごを、前菜からデザートまで多彩な料理で堪能できます。洗練された空間でシャンパン「ヴーヴ・クリコ」、カクテル、紅茶とともに、りんごの豊かな香りに浸る至福のひとときをお楽しみください。

りんご尽くしの至福の時間



スタンドには、気品ある甘みと爽やかな酸味を併せ持つ、日本を代表する5種のりんごの奥深い魅力を引き出した料理が並びます。

別皿では、8時間じっくり煮込んだシェフおすすめの「国産牛ブリスケットとりんごの赤ワイン煮込み」、フレッシュなりんごが添えられたおしゃれなデザート、温かくいただくノンアルコールカクテル「ほっとりんご」など、冬の美味しさを多彩にお楽しみいただけます。

ルピシアのサクラが春を告げる、桜のお茶シリーズ2026限定登場

りんごのカナッペ





ハイティーを待つ間には、りんごのカナッペが提供される嬉しいサービスも！

りんごの優しい甘さを感じながら、お好きなシャンパンやカクテルとともに過ごす至福のひととき。これから始まる贅沢な時間のプロローグにぴったりです。

上段：美しさを纏う真鯛のマリネ

《真鯛のマリネ シナノゴールドとフルーツトマトのサルサ》

贅沢に使われたシナノゴールド（りんご）とフルーツトマトの甘酸っぱいソースが絶妙なバランス！ピリッと辛みのきいたサルサソースがアクセントになり、真鯛の甘みを引き立てます。

中段：りんごの魅力あふれるおしゃれな前菜



《姫りんごのローストと胡桃のタルトレット ハモン セラーノのチップ》

タルトに閉じ込めた胡桃とクリームチーズのコク。ローストされた姫りんごの優しい甘さとハモン セラーノの旨み。ひと口ごとに変わる食感と豊かな風味が魅力です。

《フォアグラと紅玉のプレッセ 蜂蜜と粒マスタード》

サクサクのシュガートーストに重ねられた、フォアグラと紅玉のプレッセ。丁寧にマリネされたフォアグラの濃厚なコクと、紅玉の爽やかな酸味が重なり合う、至福のひと口です。

蜂蜜と粒マスタードのアクセントが、その贅沢な味わいをより一層深めてくれます。



《甘海老とサンふじ マセドワーズ風サラダ》

なめらかな甘海老に、サンふじのシャキシャキとした食感が重なるマセドワーズ風サラダ。海老の甘みと林檎の酸味が絶妙に絡み合い、格別の美味しさです。

《犬鳴ポークのリエット 王林のコンフィチュール》

大阪産の希少な「犬鳴ポーク」の豚バラ肉を贅沢に使用。王林のコンフィチュールの優しい甘さが、リエットの旨みを引き立て格別な味わいに！

下段：帆立貝柱のポワレ バニラの風味 紅玉とサワークリーム

【魚料理】《帆立貝柱のポワレ バニラの風味 紅玉とサワークリーム》

バニラの香りを纏わせた帆立貝柱に、紅玉とサワークリームを合わせた甘酸っぱいソース。ふっくらとした甘みのある大粒のホタテを存分に楽しめる、贅沢な仕立てです。

国産牛ブリスケットとりんごの赤ワイン煮込み、冬野菜の彩り



《国産牛ブリスケットとりんごの赤ワイン煮込み、冬野菜の彩り》

脂身と肉のバランスが良い国産牛のブリスケット（肩バラ肉）を、赤ワインとりんごで8時間じっくりと煮込んだシェフ渾身の一皿。

お肉の旨みが溶け出した芳醇なソースと、冬野菜の彩りが食卓を華やかに演出します。

りんごのキャラメリゼとディプロマット アーモンドパイ添え

【デザート】

《りんごのキャラメリゼとディプロマット アーモンドパイ添え》

キャラメリゼしたりんごに、濃厚なディプロマットクリームとチョコレートアイスを重ねて。添えられたフレッシュなりんごがとてもおしゃれで、底に隠れたアーモンドパイの香ばしさも楽しめる、本当に美味しいデザートです。

紅茶はAMSU TEA の「ハニールージュ」を合わせました。いちごと蜂蜜の香りに包まれる華やかな香りと甘い余韻が魅力です。

カクテル&モクテル（フリーフロー）



《エトワール》

ウォッカ、りんごジュース、グリーンアップルシロップにブルーキュラソーを添えて。グラスの中に広がる色彩は、まるで夜空に煌めく星のようです。カクテルの青い層が、まさに夜空の輝きを連想させます。

《ルネ（ノンアルコール）》

アイスティーとりんごジュースを合わせた一杯。りんごの優しい甘さが包み込んでくれます。



《ほっとりんご（ノンアルコールカクテル）》

キャラメルソースとりんごジュースを合わせ、シナモンパウダーで香り高く仕上げたホットドリンク。りんごの果実感が口いっぱいに広がり、あまりの美味しさに思わず2杯目をいただいてしまうほど、心温まる一杯です。

大阪フュージョン&大阪インパルス



《大阪フュージョン》2,300円

大阪産のクラフトコーラにレモンを合わせた、地元の魅力が詰まった一杯。小さな串カツがセットでついてきます。クラフトコーラなのに、どこか串カツの香りがする不思議でユニークな味わいが、遊び心をくすぐります。



《大阪インパルス》1,500円

大阪産のいちごサイダーに、ウォッカとスイートベルモットを合わせて。いちごの甘酸っぱさとベルモットの奥深い香りが溶け合う、都会の夜景にぴったりのスタイリッシュな一杯です。

※「大阪フュージョン&大阪インパル」は、通常プランには含まれていません（別途注文）

洗練された大人の時間を大切な方と！



甘い香りと夜景に包まれて、心まで満たされる贅沢なひととき。煌めく冬のご褒美に、りんご尽くしの特別な夜を過ごしてみませんか。

■冬限定ハイティー「AMBROSIAL APPLE」

場所：Bar 19(バーナインティーン)

期間：2025年12月1日(月)～2026年2月28日(土)

除外日：2025年12月24日(水)、12月25日(木)、2026年1月12日(月・祝)

時間：平日 17：00～20：00 ラストオーダー、土・日曜日、祝日 14：00～20：00 ラストオーダー

※但し、1月2日(金)は土・日曜日、祝日の時間で営業です。

料金：1名様9,200円 ※フリーフロー付き

※上記料金は消費税・サービス料込の料金です。

※ご予約は前日17：00まで。2名様より承ります。

※フリーフローは90分制です。

※入荷の都合により、原産地及びメニュー内容が変更になる場合があります。

※状況により営業時間が変更になる場合があります。詳しくはホームページをご確認ください。

取材協力: コートヤード・バイ・マリオット 新大阪ステーション