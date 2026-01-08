タレントの島崎和歌子（52）が8日、木曜レギュラーを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に出演。新年早々の失敗談を語った。

同番組へは新年初出演とあって、書き初めを披露した島崎。今年の抱負として「美」を掲げると、「もうホントにガサツなので、皆さん気がついてないと思いますけど」と笑いを交えながら「言葉づかいとか作法とか、すべて美しく、美人でいきたいなと」と説明した。

これを受けて番組MCの「ハライチ」澤部佑は「美しさはね（すでに）」とフォロー。島崎が「いやいやいや…」といつもの“ガハハ笑い”で謙そんすると、澤部は「それ！」とツッコミ。島崎は「こういうのも止めて、今年は。本当に失敗が多くて」と切り出した。

そして「さきほども、フジテレビの廊下で深澤（辰哉）さんに会いまして。Snow ManとSixTONESを間違えて“紅白お疲れ様でした”って」と声を掛けてしまったことを明かし、「やっちまった〜」と苦笑い。深澤の反応を「凄いいい子だから、“ありがとうございます”って」と伝えつつ、「そういう気遣いとかも美しく」と語っていた。