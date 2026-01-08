嘉悦大学（東京都小平市）は、全国のZ世代男女（15歳〜29歳）1000人を対象とした「漢字の読みが難しい大学（“難漢”大）調査」を2025年11月にインターネットで実施しました。それによると、「尚絅（しょうけい）大学」（熊本市）が1位となりました。



なお、ランキングは「読みの難しさ（難読度）」、「漢字の難しさ（“難漢”度）」、「正答率の低さ」、「誤読率（ある程度正答に近い読み方をした回答を除く誤回答比率）の高さ」の4指標でそれぞれ順位づけを行ったといいます。



調査の結果、「漢字の読みが難しい大学（“難漢”大）ランキング」は、1位「尚絅（しょうけい）大学」、2位「尚絅（しょうけい）学院大学」、3位「椙山（すぎやま）女学園大学」、4位「嘉悦（かえつ）大学」、5位「麗澤（れいたく）大学」がトップ5となりました。



また、8位の「八洲（やしま）学園大学」（正答率5.2％）、9位の「桐朋（とうほう）学園大学」（同13.1％）、10位の「東京基督（きりすと）教大学」（同16.3％）を正しく読めるZ世代は少なく、若い世代での漢字力（国語力）の低下がうかがえました。