【40代アプリで婚活の限界を知った】堅実だった元カレと半年ぶりの再会。即プロポーズされるかも…と期待していたら、予想外の話が＜第９話まんが＞【2025年下半期BEST】
2025年下半期（7月〜12月）に『婦人公論.jp』で大きな反響を得た記事から、今あらためて読み直したい1本をお届けします。（初公開日：2025年7月11日）********マッチングアプリを活用して婚活をする人が増える中、そこにはさまざまな出会いと別れが…。42歳で会社員の智子さんは、アプリを通じて、中小企業で働く同い年の隆さんと出会います。顔がタイプで真面目そうな隆さんに惹かれて、付き合うことに。初めて迎える誕生日、3万円のバッグが欲しかった智子さんですが、隆さんからはその半分の金額で考えて欲しいと言われてしまいます。彼の態度に違和感を覚えた智子さんは、別れを切り出してアプリを再開しましたが、なかなか上手くいきません。そんな中、よりを戻したくなって隆さんと会うことにしましたが…
* * * * * * *
隆との約束の日
前話からの続き。
美和に背中を押してもらい↓↓↓
半年ぶりの再会
俺とやり直すつもりだった？↓↓↓
「待ってる」って言ったじゃない
「彼女！？」
私は、想定していたのとはまったく異なる事態に言葉が見つかりませんでした。
第10話へ続く。