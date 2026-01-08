＜モラ夫がバズった！？＞SNSに投稿すると共感の嵐！ヨシッ漫画ブログを開設するゾ【第2話まんが】
私はミユキ。夫のヨウスケと、3歳で保育園に通うカンタと3人で暮らすワーキングマザーです。カンタの看病と自分の体調不良で心身ともに疲弊していた私は、帰宅したヨウスケの心ない言動に怒りを爆発させました。カンタには声をかけるのに私には労いの言葉ひとつもナシ。しかも激昂して、家を飛び出して行ってしまったのです。行き場のない怒りと悲しみを抱え、衝動的にSNSに愚痴を投稿。誰にも見られていないと思っていたのです……が、思いがけず共感のコメントが寄せられました。自分と同じ悩みを抱える人々がいることになんだかホッとして、心が少しだけ軽くなりました。
SNSをひらくと、前回の投稿にさらにたくさんのコメントがついていました。こんなにたくさんの人が見てくれてる……！ と驚くと同時に、共感の声も寄せられていて少し心が軽くなるのを感じました。その中に「ブログを開設してほしいです！」というコメントがあったのです。
こうして私は、少しずつブログを始めました。元々イラストを描くことが好きだったので、漫画ブログに挑戦することにしました。
今日の投稿は、先日の「体調の悪い私に夕飯を作らせようとした夫」です。
SNSに寄せられた共感のコメントに手応えを感じた私は、本格的にヨウスケの愚痴ブログを始めました。
元々イラストを描くことが好きだったため、初心者ながら漫画ブログに挑戦することにしました。
ヨウスケとの具体的な不満エピソードを綴るたびにコメントがつき、同じ悩みを持つ人がたくさんいることを知って心が軽くなりました。
しかしタブレットにかじりつく私の姿を見たヨウスケは、なんだかおもしろくない様子。
私の気持ちを理解せず文句ばかり言うヨウスケに怒りを感じ、夫婦の溝はさらに深まっていくのでした。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・石井弥沙
