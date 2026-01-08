【義母「高卒長男ヨメ！法事来い」】自慢の弟と妹。見下すなんて許せないッ！＜第4話＞#4コマ母道場

義両親とお嫁さんの仲が微妙……そんなご家庭であっても、孫の誕生は義両親にとってきっと嬉しいもの。「孫のかわいさは格別」ですよね！　しかし関係がこじれてしまい、「孫には会いたくない」と言われてしまったら……！？　あなたならその言葉を受け入れて距離を置きますか？　それとも子どものために、関係修復をはかりますか？

第4話　弟と妹のことだけは【セリナの気持ち】



【編集部コメント】

セリナさんの実家は家族全員が仲良く、毎日笑顔であふれているそうです。そしてセリナさんは3きょうだいの長女として、弟や妹たちをかわいがってきました。台所に立てる年齢になると美味しい料理を作ってくれた弟、子どもの頃からセリナさんのヘアアレンジをするのが得意だった妹……そんな弟や妹が夢を叶えようと就職してくれて、セリナさんはとても嬉しかったそうです。なのにこんな風にバカにされたら、そりゃ黙っていられませんよね。

原案・ママスタ　脚本・大島さくら　　編集・石井弥沙