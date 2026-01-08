スタバ“バレンタインビバレッジ”登場！ 濃厚カカオ＆甘酸っぱいストロベリーのリッチな味わい
「スターバックス」は、1月14日（水）から、バレンタインシーズンを彩る“深みを纏うカカオ体験”として、「カカオ＆ストロベリー ムース フラペチーノ」と「カカオ ムース ラテ」の2種を、全国の店舗で発売する。
【写真】一味変わる！ おすすめカスタマイズも気になる
■“深み”を堪能するカカオ体験
今年の「スターバックス」のバレンタインは、カカオの深みをしなやかに楽しむ2つのビバレッジが登場。
「カカオ＆ストロベリー ムース フラペチーノ」は、ボディのクリームカカオベースに、ヘーゼルナッツフレーバーシロップを合わせ、さらに甘酸っぱいストロベリー果肉を重ねた一杯。トップには、軽やかなショコラムースと、ツヤをまとったレッドベリーグラサージュソースをのせ、食感のアクセントにストロベリーフレーバーキャンディーを加えた、混ぜ合わせても、そのまま味わっても、口に運ぶたびに新しい表情を見せる、リッチな味わいのカカオ体験がかなう。
一方、ほろ苦く深みのあるカカオソースに、エスプレッソの香ばしさを重ねた「カカオ ムース ラテ」は、トップのショコラムースがゆっくりと溶け出し、カカオの芳醇な香りとミルクのやわらかい甘みが調和するように広がる飲み心地。ひと口ごとにほろりと崩れるシェイブカカオのビターの余韻がアクセントになった、バレンタインならではのビバレッジだという。
ちなみに「カカオ＆ストロベリー ムース フラペチーノ」は、「エスプレッソショット」の追加カスタマイズもおすすめ。ほろ苦いエスプレッソがカカオの奥行きを一層際立たせ、甘酸っぱいストロベリー果肉やショコラムースのなめらかさと重なり合う大人の味わいへ変化する。
