大分県でプロ野球の公式戦や国際大会を―。同県の野球、ソフトボール関係者でつくる協議会が7日、同県庁を訪れ、佐藤樹一郎知事に新スタジアム建設を求める約12万人の署名を提出した。同県内で自主トレ中のソフトバンク川瀬晃（大分市出身）も私服姿で駆け付け、夢を後押しした。

全日本野球協会の山中正竹会長（同県佐伯市出身）、楽天で監督、ソフトバンクなどでコーチを務めた平石洋介氏（同県杵築市出身）も出席。協議会によると、大分市にある1980年開場の別大興産スタジアムは老朽化が進み、プロ野球の公式戦が行われたのは2008年が最後。協議会は新球場建設で競技と地域の振興を目指そうと昨年4月から署名活動をしてきた。

山中会長、平石氏に続き、川瀬が思いを語った。ソフトバンクが九州各地で公式戦を開催していることに触れ「それぞれの地元の選手がウキウキして試合に臨んでいるのが印象に残っています」と知事に語りかけた。「プロになって大分で野球の試合をした経験がありません。昨年（CHAGE and ASKAの）『YAH YAH YAH』に合わせた応援歌をつくってもらい、すごく球場が盛り上がっています。大分に素晴らしい新球場を造ってもらい、大分の皆さんに是非歌ってもらいたい」と続けた。

終了後、報道陣の取材に対しても「高校時代は甲子園球場で戦いたいという思いで練習に打ち込んできた。それと同じで、大分にNPBの公式戦が行われる球場ができれば、そこを目指して野球を始める子どもたちが出てくるはず」と期待した。（中野剛史）