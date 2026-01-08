山沿いを中心にまとまった雪、このあとも気温は上がらず真冬の寒さつづく【これからの天気(1月8日11時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
◆警報・注意報
現在、県内全域にカミナリ注意報、上・中・下越の広い範囲に大雪・着雪注意報、上・中・下越の沿岸の地域と佐渡に風雪・波浪注意報、上・中越に大雨注意報が発表されているところがあります。
大雪や電線などへの着雪などに注意してください。
◆8日(木)これからの天気
午後も断続的に雪雲が流れ込み、山沿いを中心にまとまった雪となるでしょう。大気の状態が不安定で、局地的にカミナリを伴いそうです。
また、沿岸部を中心に北西の風が強めに吹くでしょう。
降水確率は、60%以上と各地で高くなっています。
◆8日(木)の予想最高気温
最高気温は2～3℃と、各地とも昨日より低くなるでしょう。
このあとも気温は上がらず、真冬の寒さが続きそうです。
