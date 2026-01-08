冬休みが明け 新潟市の小･中学校で授業再開、今年の目標は？【新潟】
新潟市内の多くの小・中学校では冬休みが明け、子どもたちの元気な姿が戻ってきました。
新潟市中央区の関屋小学校では冬休みが明け、8日から学校が再開。全校朝会では、代表児童が今年頑張りたいことを発表しました。
■児童
「毎月本を5冊以上読むことです。」
その後、それぞれの教室に戻り冬休みの思い出を話しました。
■児童(4年生)
「おせちをたくさん食べた。とてもおいしかった。」
■児童(4年生)
「スキーに行ったこと。家族と行った。」
（Q.今年の目標は？）
■児童(4年生)
「野球の試合でヒットを3本打つこと。」
■児童(4年生)
「算数で筆算が苦手なので、筆算を頑張りたい。」
関屋小学校では8日から授業が始まり、9日からは給食も再開されます。
