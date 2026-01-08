昨年の日米男子王者が愛用する『ベンタスTRブルー』の後継作！フジクラ『26 VENTUS TR BLUE』、1月29日デビュー
世界中の男子ツアーを席巻し続ける、藤倉コンポジットの『VENTUS（ベンタス）』シリーズ。その勢いは留まることを知らず、昨年の4大メジャーの優勝者のすべての1Wに装着された驚異の実績を引っ提げ、待望のアップデートモデル『26 VENTUS TR BLUE』が発表された。
【画像】『24ベンタスブルー』と比較すると6Xの剛性分布差がすごい！
昨年はメジャー以外でも、何かと前作『ベンタスTRブルー』に注目が集まった。PGAツアーの「ツアー選手権」で勝利し、年間王者になったトミー・フリートウッドが6X（Qi35）を愛用し、国内男子ツアーの賞金王・金子駆大も6X（GT2）を愛用。その後継作だけに、否が応でも期待が高まる。
■VeloCore Plusでさらなるスピードと安定性 今作最大のトピックは進化した独自のカーボン積層技術『VeloCore Plus』の搭載だ。同社は「26 VENTUS TR BULEは前作が持つ安定性と一貫性の高さを維持しながら『VeloCore Plus』テクノロジーを搭載したことにより、スムーズな振り心地に加え、安定性とヘッドスピードがさらに向上しました」と説明。 すでに展開されている『24 VENTUS BLUE』でもその恩恵は証明済みだが、これを新たな『TR』にも初採用。複数の高弾性素材をバイアス層に積層する従来技術をさらに磨いて、芯を外した際のヘッドの捩れを極限まで抑制し、ミスへの強さはそのままに初速向上にも繋がる。
■80％以上が「ヘッドスピード向上」を実感!? 膨大なツアーフィードバックを基に、モーションキャプチャーテストを徹底的に行って再設計した、同社のプロダクトマネージャー、TJ・スパイドル氏はこう自信をのぞかせている。 「多くのツアー選手が前作『ベンタスTRブルー』に良いイメージを持っていて、今作ではそのイメージを崩さずに『VeloCore Plus』の搭載でどこまで進化させられるか数々のテストを繰り返してきました。結果、テストした80%以上のゴルファーがヘッドスピードアップを実感。既にツアーでは『VeloCore Plus』が確かな実績を残しており、新たな『26 VENTUS TR BLUE』も安定性の向上とスムーズな振り心地で多くのゴルファーの新たな選択肢の一つとなることでしょう」
■「開繊クロス材」でスムーズな振り心地 最外層に独自の開繊クロス材（SPREAD TOW FABRIC）を巻くのは前作と同様で、中間部の捩れと曲げ剛性を高めた結果、中元調子ながらスムーズな振り心地が特徴。『24ブルー』と『24ブラック』の間に位置する中打ち出し・低スピン特性になる。分散を減らす『VeloCore Plus』との相乗効果で「特にシャフトを強く引っぱったり、力を入れて打つ人にこれまで以上に優れた安定性をもたらします」とのこと。 【製品概要】品名： 26 VENTUS TR BLUE発売： 2026年1月29日（木）価格： 55,000円（税込）SPEC： 50g台（R/S）、60g台（S/X）、70g台（S/X）調子： 中元調子
<ゴルフ情報ALBA.Net>
昨年の日米男子王者が愛用する『ベンタスTRブルー』の後継作！フジクラ『26 VENTUS TR BLUE』、1月29日デビュー
フジクラ、2025年は国内女子ツアーで“全戦”使用率No.1に！男女で国内27勝をマーク
アームロックパター、やさしい『ステルス2』FW、曲がらない『プロV1』……賞金王・金子駆大の14本は面白過ぎた
初優勝の小斉平優和、ヘッドは5社ミックスもウッドシャフトは小6からフジクラ【勝者のギア】
フジクラシャフトの『ベンタス』シリーズが25年の４大メジャー全試合を制覇！
【画像】『24ベンタスブルー』と比較すると6Xの剛性分布差がすごい！
昨年はメジャー以外でも、何かと前作『ベンタスTRブルー』に注目が集まった。PGAツアーの「ツアー選手権」で勝利し、年間王者になったトミー・フリートウッドが6X（Qi35）を愛用し、国内男子ツアーの賞金王・金子駆大も6X（GT2）を愛用。その後継作だけに、否が応でも期待が高まる。
■VeloCore Plusでさらなるスピードと安定性 今作最大のトピックは進化した独自のカーボン積層技術『VeloCore Plus』の搭載だ。同社は「26 VENTUS TR BULEは前作が持つ安定性と一貫性の高さを維持しながら『VeloCore Plus』テクノロジーを搭載したことにより、スムーズな振り心地に加え、安定性とヘッドスピードがさらに向上しました」と説明。 すでに展開されている『24 VENTUS BLUE』でもその恩恵は証明済みだが、これを新たな『TR』にも初採用。複数の高弾性素材をバイアス層に積層する従来技術をさらに磨いて、芯を外した際のヘッドの捩れを極限まで抑制し、ミスへの強さはそのままに初速向上にも繋がる。
■80％以上が「ヘッドスピード向上」を実感!? 膨大なツアーフィードバックを基に、モーションキャプチャーテストを徹底的に行って再設計した、同社のプロダクトマネージャー、TJ・スパイドル氏はこう自信をのぞかせている。 「多くのツアー選手が前作『ベンタスTRブルー』に良いイメージを持っていて、今作ではそのイメージを崩さずに『VeloCore Plus』の搭載でどこまで進化させられるか数々のテストを繰り返してきました。結果、テストした80%以上のゴルファーがヘッドスピードアップを実感。既にツアーでは『VeloCore Plus』が確かな実績を残しており、新たな『26 VENTUS TR BLUE』も安定性の向上とスムーズな振り心地で多くのゴルファーの新たな選択肢の一つとなることでしょう」
■「開繊クロス材」でスムーズな振り心地 最外層に独自の開繊クロス材（SPREAD TOW FABRIC）を巻くのは前作と同様で、中間部の捩れと曲げ剛性を高めた結果、中元調子ながらスムーズな振り心地が特徴。『24ブルー』と『24ブラック』の間に位置する中打ち出し・低スピン特性になる。分散を減らす『VeloCore Plus』との相乗効果で「特にシャフトを強く引っぱったり、力を入れて打つ人にこれまで以上に優れた安定性をもたらします」とのこと。 【製品概要】品名： 26 VENTUS TR BLUE発売： 2026年1月29日（木）価格： 55,000円（税込）SPEC： 50g台（R/S）、60g台（S/X）、70g台（S/X）調子： 中元調子
<ゴルフ情報ALBA.Net>
昨年の日米男子王者が愛用する『ベンタスTRブルー』の後継作！フジクラ『26 VENTUS TR BLUE』、1月29日デビュー
フジクラ、2025年は国内女子ツアーで“全戦”使用率No.1に！男女で国内27勝をマーク
アームロックパター、やさしい『ステルス2』FW、曲がらない『プロV1』……賞金王・金子駆大の14本は面白過ぎた
初優勝の小斉平優和、ヘッドは5社ミックスもウッドシャフトは小6からフジクラ【勝者のギア】
フジクラシャフトの『ベンタス』シリーズが25年の４大メジャー全試合を制覇！