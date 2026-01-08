最近よく聞く「バニラピッチ」って何？ まずは7番アイアンのコロがしから始めると、アプローチで驚くほどザックリしない
最近話題のバニラピッチだが、どんな打ち方がいいか？ 何を練習したらいいのか？ その詳細の一部を、バニラピッチ専門プロの青島賢吾に教えてもらった。
【写真】下半身を固定して上体の回転で打つ！ 都玲華のバニラピッチ
◇ ◇ ◇PGAプロなどが実践するバニラピッチというアプローチをご存知でしょうか。パターと同じように振ることで、ヘッドが低く動き、打ち込むアプローチよりザックリしにくくなる打ち方です。柔らかい球が打てるのもメリットです。グリップはパターと同じ握り方がオススメ。逆オーバーラッピングで握る人が多いと思います。パターと同じように素手で握ると、タッチが出しやすくなります。スタンス幅はヘッド1個分。また、ツマ先からボールまでの距離はヘッド3個分が基本です。パターのように握ったらボールはスタンス中央に置き、シャフトは真っすぐに構えましょう。そのまま上体の回転でヘッドを真っすぐ動かすことを意識してください。練習の際は、キャリー2Y、ラン10Yの距離で、7番アイアンで打つことから始めましょう。パターグリップで握り、ボールを真ん中に置いたらパターのように打つ。いかにゆっくり飛ぶ球を打てるかがカギです。これをマスターしたら、1Yずつキャリーを伸ばし、9番アイアン、PW、52度と順に打っていきましょう。距離が遠くなると飛ばそうと思って打ち込む意識が強くなるので、その意識は捨ててください。■青島賢吾あおしま・けんご／ 1998年生まれ。米ツアーで流行の「バニラピッチ」をプロ・アマに指導。技術（バニラピッチ）、戦略（ディケイドゴルフ）、データ（トラックマン）、メンタル（ フローコード）を日本で指導できる唯一のコーチ。◇ ◇ ◇女子プロがスピン量を安定させるためのアプローチの打ち方を取材。関連記事『都玲華が実践するバニラピッチ パターと同じ握り方でヒールを上げて打っていた！』で詳細をチェックできる。
