兄弟漫才コンビ「中川家」が7日深夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）に出演。自身らから誘っておいて緊張した食事会を明かした。

M-1初代王者であり笑いの殿堂「なんばグランド花月」のトリも務める、いまや大御所漫才師。そんな2人が最近思わぬ経験をしたという。

気軽に後輩と飲むことも減りがちな中、剛は「僕らとエルフと4人で…」と告白。「え！メシですか!?」とかまいたち・濱家隆一も意外な組み合わせに驚いた。

「ド緊張やもん、俺らも…」と、荒川のギャルキャラなどで人気の若手女性コンビ「エルフ」との慣れない食事。「仕事の合間にエルフ誘って」と説明する礼二に、剛は「ガッチガチや、俺らも。緊張して、これあかんなあと思った。“寿司足りてる？”“大丈夫？”って」と苦笑いした。

「緊張するでしょ、エルフも。気遣ったやろうなあ」とエルフの心境も思い遣った濱家。山内も「多分エルフは、この人らなんで誘ったんやろ？って思ったやろな」と続いて、笑わせた。

剛は「イヤなんちゃうかなあ、とか、俺らオッサンやし、これ言うたらパワハラなるんちゃうか、セクハラなるんちゃうか？後で何かいわれるんちゃうか？みたいに気になって」と緊張の理由を説明していた。