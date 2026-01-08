声優・鬼頭明里、姿が激変！ロング髪にファン衝撃「髪色が映える！」「可愛すぎてえぐい」
声優の鬼頭明里が7日、自身のXを更新し、髪型やカラーを変えた写真を投稿した。ネット上では、雰囲気が変わった姿が話題になっている。
【写真】姿が激変！黒髪ショート→茶髪ロング髪の鬼頭明里
黒髪ショートのイメージが強い鬼頭だが、「ロングになったし髪も明るくしたので手持ちで似合う服が全然なくて困ってる」と明るい茶髪ロングに激変。
これにファンは「あああぁ！可愛すぎる 大人っぽさと可愛さがMIXされて大天使になった」「可愛すぎてえぐい」「めちゃくちゃ雰囲気が変わった！」「大人の女性としての魅力に溢れてる」「そのお洋服モノトーンだから髪色が映える！かわいい」などと驚いている。
鬼頭はアニメ『鬼滅の刃』禰豆子役、『ようこそ実力至上主義の教室へ』堀北鈴音役、『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』近江彼方役、『ウマ娘 プリティーダービー』セイウンスカイ役などで知られる人気声優。
