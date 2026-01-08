タレント・プロレスラーのフワちゃんが、自身のＸを更新。

女子プロレス団体「スターダム」の選手一覧に、自身のプロフィールが掲載されたことを報告しました。



【写真を見る】【 フワちゃん 】 プロレスラーのプロフィールが公開 得意技は【シャイニング・ウィザード】 「顔つき変わって良いですよ」「もう体型からして違う」 ファン反響





フワちゃんは「スターダムの選手一覧に、フワちゃんのプロフィールが載りました！」と、公式サイトのリンクと共に投稿。



続けて「嬉しいな！ ようやくスターダムの仲間入り！」と、記しました。







「スターダム」の公式サイトに掲載されたプロフィールには、鋭い目線で、カメラに向かって構えを取る、フワちゃんの姿が見て取れます。

なお、得意技は「シャイニング・ウィザード」と、記されています。





この投稿にファンからは「顔つき変わって良いですよ」・「もう体型からして違う」・「カッコいいっす！ 頑張って下さい！」などの反響が寄せられています。





【フワちゃん プロフィール 】



生年月日：11月26日

出身地：東京都

身長：162cm

体重：56kg



デビュー戦

2025年12月29日、両国国技館(vs葉月)

※2022年10月23日アリーナ立川立飛大会、2023年4月23日横浜アリーナ大会に参戦。



得意技：シャイニング・ウィザード







◆来歴◆

TVに出演する傍ら、自身のYouTubeチャンネルの映像編集やアートデザインなど、クリエイターとして活動。テレビ番組の企画をきっかけにスターダムのリングでプロレスに挑戦。



主にSTARSから特訓を受け、2022年10月23日のアリーナ立川立飛大会、2023年4月23日の横浜アリーナ大会にて計2試合スターダムのリングに立った。



その後、2024年に芸能活動休止に伴い、海外のプロレス道場などを巡り心身を鍛え、満を持してプロレスラー転身を発表。

2025年12月29日の両国国技館大会で“師匠”葉月を相手に再デビュー戦を闘った。







【担当：芸能情報ステーション】