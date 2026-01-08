拘束されたマドゥロ大統領夫妻を支援する集会で演説するディオスダド・カベジョ内相/Federico Parra/AFP/Getty Images via CNN Newsource

（CNN）3日未明、ベネズエラのマドゥロ大統領が拘束され、目隠しをされて米国に連行された直後、首都カラカスでディオスダド・カベジョ内相（62）が武装した集団に囲まれている映像が公開された。

防弾ベストとヘルメットを身に着けたカベジョ氏は、マドゥロ氏の拉致を「我が国の国民に対する犯罪的なテロ攻撃だ」と非難した。空はまだ暗く、上空ではドローン（無人機）の音が聞こえていた。

カベジョ氏は続けて国民に対し、冷静になって自国の軍と政治指導者を信じるよう呼び掛けた。

その日の朝、ボンディ米司法長官は、麻薬密売などの罪でマドゥロ氏を起訴状に記載した。起訴状ではカベジョ氏の名前がマドゥロ氏のすぐ下の2番目に記載されていた。マドゥロ氏が米国で拘束されているため、カベジョ氏は起訴状で名前が挙がったベネズエラ政府高官の中でおそらく最も有力な人物だ。

「ベネズエラには現在、実質的に三つの権力中枢がある」と、フロリダ国際大学のブライアン・フォンセカ教授は述べた。「マドゥロ政権の重心があり、（大統領代行の）デルシー・ロドリゲス氏がその延長線上にある。（ウラジーミル・）パドリノ・ロペス国防相もいる。そして3番目、おそらく最も重要なのはディオスダド・カベジョ氏だ」

忠実な支持者

米国がカベジョ氏を標​​的にしたのは、3日の起訴が初めてではない。2018年、米財務省はカベジョ氏とその妻、そして兄弟に対し、「麻薬密売」の罪で制裁を科している。

2年後、米国は正式にカベジョ氏を起訴し、1000万ドル（現在のレートで約15億6000万円）の懸賞金をかけ、麻薬組織の「カルテル・デ・ロス・ソレス」の重要人物だと告発した。懸賞金はその後、2500万ドルに増額された。「カルテル・デ・ロス・ソレス」は、ベネズエラ政府関係者が率いるとされる麻薬密売ネットワーク。カベジョ氏自身は麻薬密売人であることを否定し、これらの告発は「大きな嘘（うそ）」だと主張している。

カベジョ氏は、故ウゴ・チャベス前大統領の政権から残る最後の当局者の一人。政権が掲げる理念の真の信奉者であり、1992年のチャベス氏が起こしたクーデター未遂事件にも直接関与した。

「実のところ事件当時、大統領官邸への突入を試みたのは彼（カベジョ氏）が所属した戦車部隊だった」と、オリノコ・リサーチ社の創設者兼取締役であるエリアス・フェラー氏は11月にCNNに語った。「それが本人の人物像をよく表していると思う」

カベジョ氏はチャベス氏の政治運動の発展を支援し、最終的には副大統領に就任した。2002年の反チャベス派による短期間のクーデター未遂事件では、カベジョ氏は数時間大統領職に就いたが、その後チャベス氏の復権を促すため辞任した。

24年に内相に任命されたカベジョ氏は、現在、国家の広範な国内弾圧機構を統括している。人権擁護団体は、25年後半に米国との緊張が高まる中、政治的な誘拐や失踪を含む取り締まりキャンペーンをカベジョ氏の内務省が主導したと非難している。

カベジョ氏は国家に忠誠を誓う民兵隊員も指揮している。マドゥロ氏の拉致以来、カベジョ氏はカラカスの街をパトロールする民兵隊の動画を多数ソーシャルメディアに投稿。ある動画では、武装した男たちが「常に忠誠を誓う、裏切り者は決して許さない！」と叫んでいる。

現時点でカベジョ氏は治安と諜報（ちょうほう）の国内機構に絶大な影響力を持っていると、フロリダ国際大学のフォンセカ教授は指摘する。それがカベジョ氏を政権における特権的な立場に押し上げているという。

エンターテイナー

前出のロドリゲス氏やパドリノ・ロペス氏とは異なり、カベジョ氏はエンターテイナーでもある。チャベス氏が13年に癌（がん）で死去した直後、カベジョ氏はベネズエラのテレビで毎週放送されるゴシップトークショーの司会を始めた。

3時間を超えることが多いこの番組は、観覧客のいるスタジオで収録される。番組の中でカベジョ氏はジョークを口にし、ベネズエラの敵に関する独自の情報だと称するものを共有する。米国の政治家を揶揄（やゆ）する発言も飛び出す。

ルビオ米国務長官は格好の標的であり、カベジョ氏はしばしばルビオ氏を「頭のおかしいキューバ人」と呼んでいる。マドゥロ氏が拘束される直前に放送された回では、カベジョ氏は皮肉を込めてトランプ米大統領を「皇帝陛下」と呼んだ。

この冗談めいた雰囲気にもかかわらず、人権擁護団体は当該の番組を新たな弾圧の手段として非難している。 25年7月、国際人権団体アムネスティ・インターナショナルは、番組の中であるジャーナリストの逮捕を発表したとしてカベジョ氏を批判した。同団体は15年にも、同氏が番組を活動家への「嫌がらせ」の場として利用していると非難していた。

次の標的か？

フォンセカ氏は、ベネズエラ政権の多くの要人と同様に、カベジョ氏の将来も危機に瀕していると考えている。

「カベジョ氏は生き残りをかけて戦っている」とフォンセカ氏。「米国人が乗り込んできてマドゥロ氏を捕らえることができるのなら、それはカベジョ氏、ロドリゲス氏、そしてパドリノ・ロペス氏へのメッセージとなる。『手を出せない者などいない』というメッセージだ」

フォンセカ氏の説明によれば、カベジョ氏は米国との合意を結ぶ上で極めて不利な立場にある。本人に対する厳しい制裁と起訴に加え、自身の個人的な信念がいかなる妥協も阻む可能性があるという。

「穏健派になるか、いなくなるかのどちらかだ」とフォンセカ氏は述べた。「彼（カベジョ氏）は生涯をかけて米国に対抗してきた。この状況から逃れるのは至難の業だ。彼にとって最善の道は亡命だが、それ以外なら投獄か、死ぬまで戦うことになるだろう」