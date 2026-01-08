ロッキーズがベテラン先発右腕マイケル・ロレンゼン投手（34）と1年800万ドル（約12億5000万円）で契約合意に達したと7日（日本時間8日）、米スポーツ専門局「ESPN」のジェフ・パッサン記者が自身のX（旧ツイッター）で報じた。

2015年にレッズでメジャーデビューしたロレンゼンは、19年に自己最多73試合に登板。22年はエンゼルスで先発として18試合に登板し8勝6敗、防御率4・24だった。大谷翔平（現ドジャース）とは休日にアナハイム近郊のビーチに出かけるなど親交が深かった。

翌23年にはフィリーズでノーヒットノーランを達成。その後、レンジャーズを経て、昨季はロイヤルズで27試合に登板し7勝11敗、防御率4・64だった。MLB通算は395試合で54勝55敗、防御率4・64。

打者としても15年から19年までレッズに在籍していた時に合計で145打席に立ち、打率・235、7本塁打をマークしている。

ロッキーズは昨季、メジャーワーストの119敗（43勝）を記録。チーム防御率5・97も全30球団ワーストで投手陣の立て直しが求められている。

同じナ・リーグ西地区とあり、今季は大谷との対戦機会も増えそうだ。