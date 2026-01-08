¥¢¥Õ¥ê¥«ºÇ¸Å¤Î²ÐÁòÀ×¤«¡¢9500Ç¯Á°¤Î½÷À¤Î¹üÊÒ¸«¤Ä¤«¤ë¡¡¥Þ¥é¥¦¥¤
¡ÊCNN¡Ë¥Þ¥é¥¦¥¤ËÌÉô¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¾Æ¤±¤¿¹üÊÒ¤Ï¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿Ãæ¤ÇºÇ¤â¸Å¤¤²ÐÁòÀ×¤ÎÂ¸ºß¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Æ±»þ¤Ë²òÌÀ¤¬º¤Æñ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¿·¤¿¤ÊÆæ¤âÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¹ü¤È²ÐÁòÍÑ¤Î¿Å¡Ê¤Þ¤¡Ë¤ÎÂÏÀÑ¡Ê¤¿¤¤¤»¤¡ËÊª¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿·ë²Ì¡¢¸¦µæ¼Ô¤¿¤Á¤Ï¼íÎÄºÎ½¸Ì±¤¬Ìó9500Ç¯Á°¤Ë½÷À¤Î°äÂÎ¤ò²ÐÁò¤Ë¤·¤¿¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢1ÆüÉÕ¤Î²Ê³Ø»ï¡Ö¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡¦¥¢¥É¥Ð¥ó¥·¥º¡×¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¸¦µæÏÀÊ¸¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
²ÐÁòÀ×¤È¿Í¹ü¤Ï¡¢¥Û¥é»³¤ÎÏ¼¡Ê¤Õ¤â¤È¡ËÉÕ¶á¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¡£¥Û¥é»³¤Ï¡¢Ê¿Ã³¤ÊÊ¿¸¶¤«¤éÅâÆÍ¤Ëæà¡Ê¤½¤Ó¡Ë¤¨Î©¤Ä¡¢¹â¤µ¿ôÉ´¥á¡¼¥È¥ë¤Î²ÖÖ¾´ä¡Ê¤«¤³¤¦¤¬¤ó¡Ë¤Î»³¡£Ë¡°å³ØÅªÊ¬ÀÏ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿Í¹ü¤ÎÂçÉôÊ¬¤ÏÏÓ¤ÈµÓ¤Î¹ü¤Ç¡¢Ç¯Îð¤Ï18ºÐ¤«¤é60ºÐ¡¢¿ÈÄ¹¤ÏÌó1.5¥á¡¼¥È¥ë¼å¤Î½÷À¤Î¤â¤Î¤È¤µ¤ì¤¿¡£
¥Û¥é1¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤Î°äÀ×¤Ï¡¢Å·Á³¤Îµð´ä¤¬Ä¥¤ê½Ð¤·¤¿¤½¤Î²¼¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢30¿Í¤¬¿²¾²¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¤Û¤É¤Î¹¤µ¤ò»ý¤Ä¡£1950Ç¯Âå¤Ë½é¤á¤ÆÈ¯·¡¤µ¤ì¡¢¼íÎÄºÎ½¸Ì±¤ÎËäÁòÃÏ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢²Ê³Ø¼Ô¤¿¤Á¤Î´Ø¿´¤ò½¸¤á¤¿¡£2016Ç¯¤Ë³«»Ï¤µ¤ì¤¿ºÇ¶á¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¿ÍÎà¤¬Ìó2Ëü1000Ç¯Á°¤Ë¤³¤Î°äÀ×¤Ëµï½»¤·»Ï¤á¡¢8000Ç¯¤«¤é1Ëü6000Ç¯Á°¤Ë»à¼Ô¤òËäÁò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¤³¤Î°äÀ×¤Ç²ÐÁò¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤¹º¯À×¤Ï¡¢º£²ó¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¹üÊÒ¤Î¤ß¡£Åö»þ²ÐÁò¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¹üÊÒ¤ÎÈ¯¸«¤Ï¤µ¤é¤Ë°ÛÎã¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤È¸¦µæ¼Ô¤é¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¸ÅÂå¤ª¤è¤Ó¸½Âå¤Î¼íÎÄºÎ½¸Ì±¤Î´Ö¤Ç²ÐÁò¤ÏÈó¾ï¤ËÄÁ¤·¤¤¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÍýÍ³¤Î°ìÃ¼¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¿Í1¿Í¤Î°äÂÎ¤ò¾Æ¤±¤¿¹üÊÒ¤È³¥¤ËÊÑ¤¨¤ë¤Î¤ËËÄÂç¤ÊÏ«ÎÏ¤È»þ´Ö¡¢Ç³ÎÁ¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ëÅÀ¤À¡×¤È¡¢ÏÀÊ¸¤ÎÉ®Æ¬Ãø¼Ô¤Ç¥ª¥¯¥é¥Û¥ÞÂç³Ø¿ÍÎà³Ø½Ú¶µ¼ø¤Î¥¸¥§¥·¥«¡¦¥»¥ì¥½¥í¥Þ¥ó»á¤Ï»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¤³¤Î°ÛÎã¤ÎÈ¯¸«¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Û¤È¤ó¤ÉÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ë¤ª¤±¤ë¼íÎÄºÎ½¸Ì±¤ÎÁòµ·´·½¬¤ÎÊ£»¨¤ÊÀ¼Á¤Ë¸÷¤òÅö¤Æ¤ë¡£Æ±»þ¤Ë¤Ê¤¼¤¿¤Ã¤¿1¿Í¤Î°äÂÎ¤ò²ÐÁò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤³¤ì¤Û¤É¤ÎÏ«ÎÏ¤¬Èñ¤ä¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤âÄóµ¯¤¹¤ë¡£ÁÔÂç¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß
2016Ç¯¤«¤é19Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¤³¤Î°äÀ×¤ÎÈ¯·¡Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥¤¡¼¥ó¥Ù¥Ã¥É¤Û¤É¤ÎÂç¤¤µ¤Î³¥¤ÎÄÍ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¾Æ¤±¤¿º¯À×¤Î»Ä¤ë¿Í¹üÊÒ¤Î²ô¤¬Æó¤Ä´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿²ÐÁò¤Ï¡¢3500Ç¯Á°¤Î¿·ÀÐ´ï»þÂå¤ÎËÒÃÜÌ±¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤½¤ì°Ê¹ß¤Î¿Í¸ýÌ©ÅÙ¤Î¹â¤¤¿©ÎÁÀ¸»º¼Ò²ñ¤Î¤â¤Î¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤áº£²ó¤ÎÈ¯¸«¤ÏÁÛÄê¤òÂçÉý¤Ë¾å²ó¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È¸¦µæ¼Ô¤é¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö²ÐÁòÀ×¤òÈ¯·¡¤·¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¡¢¤³¤ì¤¬¼íÎÄºÎ½¸Ì±¤ÎËäÁò´·½¬¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡¢¿ôÀéÇ¯°Ê¾å¤âÁ°¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦µÄÏÀ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¡¢¥¨¡¼¥ëÂç³Ø¿ÍÎà³ØÉô½õ¶µ¤Ç¸¦µæÏÀÊ¸¶¦Ãø¼Ô¤Î¥¸¥§¥·¥«¡¦¥È¥ó¥×¥½¥óÇî»Î¤ÏÌÀ¤«¤¹¡£¡ÖÊü¼ÍÀÃºÁÇÇ¯ÂåÂ¬Äê¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢²æ¡¹¤ò¶ÄÅ·¤µ¤»¤¿¡×
¸¦µæ¼Ô¤é¤ÎÊ¬ÀÏ¤«¤é¡¢²ÐÁò¤ò¹Ô¤¦ºÝ¤Ë¤ÏºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤¬Ê§¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÌÚºàÃæ¤Î¶ÝÎà¤È¥·¥í¥¢¥ê¤Î¾Úµò¤Ë´ð¤Å¤±¤Ð¡¢Ìó30¥¥í¤Î´¥Áç¤·¤¿¸Ï¤ìÌÚ¤¬²ÐÁò¤Î¤¿¤á¤Ë½¸¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¼ý½¸¤Ë¤ÏÁêÅö¤Î»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¤È¡¢¸¦µæÏÀÊ¸¤Î¶¦Ãø¼Ô¤Ç¥¯¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¼«Á³»ËÇîÊª´Û¿ÍÎà¿Ê²½Ã´Åö³Ø·Ý°÷¤Î¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¡¦¥½¡¼¥Á¥ã¥Ã¥¯Çî»Î¤Ï½Ò¤Ù¤¿¡£
²ÐÁòÀ×¤ÎÂÏÀÑÊª¤Î¾ÜºÙ¤ÊÊ¬ÀÏ¤Ë¤è¤ê¡¢²Ð¤Î²¹ÅÙ¤Ï500ÅÙ¤òÄ¶¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿³¥¤ÎÄÍ¤ÎÂç¤¤µ¤«¤é¡¢²Ð¤Ï¿ô»þ´Ö¤«¤é¿ôÆü´ÖÇ³¤¨Â³¤±¤¿¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤Ï·ÑÂ³Åª¤ËÇ³ÎÁ¤òÄÉ²Ã¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐÉÔ²ÄÇ½¤ÊÄ¹¤µ¤À¤È¥½¡¼¥Á¥ã¥Ã¥¯»á¤ÏÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
²ÐÁòÀ×¤Ç¤ÏÇí¤¬¤ì¤¿ÀÐ´ï¤ÎÀèÃ¼¤âÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¡£ÀèÃ¼¤ÎÀí¤Ã¤¿ÀÐ¤Ï²ÐÁò¤ÎºÝ¤ËÉûÁòÉÊ¤È¤·¤Æ²Ã¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥¸¥ª¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¶¨²ñ¤Ç¿ÍÎà»Ë¡¦Ê¸²½ÉôÌç¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤òÌ³¤á¤ë¥í¥ì¥¤¥ó¡¦¥Õ¡¼»á¤Ï¡¢¡Ö²ÐÁò¤Î½¬´·¤¬¤É¤ì¤Û¤É¸Å¤¯¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤òÃÎ¤ë¤Î¤Ï¶½Ì£¿¼¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¥Õ¡¼»á¤Ï¸½ºß¡¢¥È¥ó¥×¥½¥ó»á¤Ë½õÀ®¶â¤ò¸òÉÕ¤·¤¿¶¨²ñ¤Î½õÀ®¶â¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥È¥ó¥×¥½¥ó»á¤¬½õÀ®¶â¤ò¼õ¤±¤Æ¸¦µæ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¤Ï¡¢Æ±¶¨²ñ¤Ë¸ÛÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö²ÐÁò¤Ï¡¢¸½Âå¤ÎÀ¾ÍÎÀ¤³¦¤Ç¤ÏÀìÌç²È¤¬ÊÄº¿¤µ¤ì¤¿´Ä¶¤Ç¹Ô¤¦¤¿¤á¡¢¤¢¤Þ¤ê¿¼¤¯¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·Â¾¤Î¼Ò²ñ¤Ç¤Ï¡¢²ÐÁòÍÑ¤Î¿Å¤òÀÑ¤ß¡¢²Ð¤ò¤Ä¤±¡¢ËäÁò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤Ï¡¢¶¯Îõ¤Ç¶»¤òÄù¤áÉÕ¤±¤ëÂÎ¸³¤À¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡×¤È¥Õ¡¼»á¤Ï»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï¡¢½é´ü¤Î¼íÎÄºÎ½¸Ì±¤¬¡¢¸Î¿Í¤ÎÄÉÅé¤È»à¼Ô¤Ø¤ÎÀÜ¤·Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°Õ¿ÞÅª¤ÇÊ£»¨¤Ê¿®Ç°¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¼º¤ï¤ì¤¿Éô°Ì
¹ü¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿ÀÚ¤ì¹þ¤ß¤Ï¡¢¿Í¡¹¤¬½÷À¤ÎÆù¤Î°ìÉô¤òºï¤®Íî¤È¤¹¤³¤È¤Ç¡¢²ÐÁò¤Î¥×¥í¥»¥¹¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥È¥ó¥×¥½¥ó»á¤Ï½Ò¤Ù¤¿¡£ Æ±»á¤Ï¥¨¡¼¥ëÂç³Ø¥Ô¡¼¥Ü¥Ç¥£ÇîÊª´Û¤Î¿ÍÎà³ØÃ´Åö¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¡£ÀÚ¤ì¹þ¤ß¤¬¸½¾ì¤«¤é½ÐÅÚ¤·¤¿Æ°Êª¤Î¹ü¤Ë»Ä¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤È¤Ï°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï½÷À¤¬¿©¿Í¤ÎÉ÷½¬¤Îµ¾À·¼Ô¤À¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤òÈÝÄê¤·¤¿¤È¡¢¥È¥ó¥×¥½¥ó»á¤ÏÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¡Ö¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¡¢²ÐÁòÀ×¤Ë¤Ï»õ¤äÆ¬³¸¹ü¡Ê¤º¤¬¤¤¤³¤Ä¡Ë¤ÎÇËÊÒ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥½¡¼¥Á¥ã¥Ã¥¯»á¤Ï½Ò¤Ù¤¿¡£¡Ö²ÐÁò¤ÎºÝ¤Ë¤ÏÄÌ¾ï¤³¤ì¤é¤ÎÉô°Ì¤¬ÊÝÂ¸¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Æ¬Éô¤Ï¾ÆµÑÁ°¤ËÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È²æ¡¹¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×
Æ¬³¸¹ü¤òÀÚÃÇ¤·¡¢¹ü¤«¤éÆù¤òºï¤®Íî¤È¤¹¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤Ï»Ä¹ó¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤¬¡¢¤½¤Îº¬Äì¤Ë¤ÏÊ£»¨¤ÊÄÉÅé¤Îµ·¼°¤¬¤¢¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¥»¥ì¥½¥í¥Þ¥ó»á¤Ï½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ö¥Þ¥é¥¦¥¤¤Î¸ÅÂå¼íÎÄºÎ½¸Ì±¤Î´Ö¤Ç¡¢°äÂÎ¤Î°ìÉô¤ò»à¸å¤Ë½üµî¤·¡¢ÊÝ´É¤·¡¢¤½¤·¤Æ¤ª¤½¤é¤¯µÇ°ÉÊ¤È¤·¤ÆºÆËäÁò¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ËäÁòµ·¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤¹¾Úµò¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê¥»¥ì¥½¥í¥Þ¥ó»á¡Ë
¤·¤«¤·¡¢¤Ê¤¼¤³¤Î½÷À¤À¤±¤¬²ÐÁò¤Ë¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡¥È¥ó¥×¥½¥ó»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î°äÀ×¤Ë¤ÏÂ¾¤Ë¤â´°Á´¤ÊËäÁò¤Î¾Úµò¤¬Ê£¿ô¤¢¤ê¡¢¤³¤Î½÷À¤¬ÆÃÊÌ¤Ê°·¤¤¤ò¼õ¤±¤ë¤ËÃÍ¤¹¤ë¿ÍÊª¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¸ÅÂå¤Î¿Í¡¹¤Î¿¿¤ÎÆ°µ¡¤ÏÃÎ¤ëÍ³¤â¤Ê¤¤¤¬¡¢½÷À¤ÎÀ¸Á°¤¢¤ë¤¤¤Ï»à¸å¤Ë¤ª¤±¤ëÆÃ°Û¤Ê¾õ¶·¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê°ÛÎã¤ÎÊ¸²½Åª°·¤¤¤òÂ¥¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¤È¥½¡¼¥Á¥ã¥Ã¥¯»á¤Ï½Ò¤Ù¤¿¡£¡Ö¤½¤ì¤¬ÎÉ¤¤ÍýÍ³¤Ë¤è¤ë¤Î¤«°¤¤ÍýÍ³¤Ë¤è¤ë¤Î¤«¤Ï¡¢Âç¤¤Êµ¿Ìä¤È¤·¤Æ»Ä¤ë¡×¼º¤ï¤ì¤¿Ê¸²½»Ë¤ÎÉü¸µ
¥Û¥é1¤¬½é¤á¤ÆÈ¯·¡¤µ¤ì¤¿1950Ç¯Åö»þ¡¢¥Þ¥é¥¦¥¤¤Ï±Ñ¹ñ¤Î¿¢Ì±ÃÏ¤À¤Ã¤¿¡£Åö»þ¡¢¹Í¸Å³Ø¤Ï²Ê³Ø¤È¤¤¤¦¤è¤êÊõÃµ¤·¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È¥È¥ó¥×¥½¥ó»á¤Ï¸À¤¦¡£¤½¤³¤Ç¤ÏÃË½÷1ÂÎ¤º¤Ä¤Î¹ü¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Ç¯ÂåÂ¬Äê¤Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°äÀ×¤Î»Ä¤ê¤ÎÉôÊ¬¤ÏÆæ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢´°Á´¤Ê¿Í¹ü¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¤Û¤È¤ó¤É¸«²á¤´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
2016Ç¯¤«¤é19Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿È¯·¡Ä´ºº¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥é¥¦¥¤¤Ë¤ª¤±¤ë¸ÅÂå¤ÎÀ¸³èÍÍ¼°¤È¿Í¡¹¡×¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢2Ëü1000Ç¯¤Î´Ö¤³¤Î°äÀ×¤Ë½»¤ó¤À¿Í¡¹¤Î¼º¤ï¤ì¤¿Ê¸²½Åª¾Úµò¤ò¼ý½¸¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤À¡£Èà¤é¤Ï¿ô¼î¾õ¤ÎÁõ¾þÉÊ¤äÆ°Êª¤Î¹ü¡¢ÀÐ´ïÀ½ºî¤ÎºÝ¤ÎÇËÊÒ¤Ê¤É¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¥Û¥é1°äÀ×¤Î²ÐÁòÀ×¤Î²¼¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿ÄÉ²Ã¤Î¾Úµò¤Ï¡¢²ÐÁò¤Î700Ç¯Á°¤ËÆ±¤¸¾ì½ê¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤Ê²Ð¤¬Ê²¡Ê¤¿¡Ë¤«¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤¹¡£¤½¤·¤Æ²ÐÁò¤Î500Ç¯¸å¤Ë¤â¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê²Ð¤¬²ÐÁòÀ×¤Î¾å¤Çµ¯¤³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¤½¤Î»þ¾Æ¤«¤ì¤¿¹ü¤ÏÈ¯¸«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¥Û¥é»³¤Ï²ÐÁò¤«¤é²¿À¤Âå¤â·Ð²á¤·¤¿¸å¤â¡¢Å·Á³¤Î¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¿Í¡¹¤Ï¤½¤ÎÃÏ·Á¤Ëµ¢¤ê¡¢Ê¸²½Åª¤Êµ·¼°¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢¥½¡¼¥Á¥ã¥Ã¥¯»á¤Ï¸ì¤ë¡£
¥Û¥é1¤Ç¤Îº£²ó¤ÎÈ¯¸«¤Ï¡¢ÅÔ»Ô¤äÀ½Å´¡¢ÇÀ¶È¤¬¶½¤ë¿ôÀéÇ¯Á°¤Ë¼íÎÄºÎ½¸Ì±¤¬Ê£»¨¤ÊÊ¸²½Åª¹ÔÆ°¤ä½¬´·¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥½¡¼¥Á¥ã¥Ã¥¯»á¤Ï½Ò¤Ù¤¿¡£