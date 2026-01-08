日本テレビ市來玲奈アナウンサー（29）が8日、ずっと憧れていた女優瀧本美織（34）と初の対面を果たした。市來アナがSHOWBIZコーナーを担当している同局系「ZIP！」（月〜金午前5時50分）に同日、瀧本がゲストで生出演した。

「ZIP！」の公式Xではこの日、水卜麻美アナウンサーとともに市來アナが、この日スタートの同局系ドラマ「代金は誘拐です」（木曜午後11時59分）に出演する瀧本と勝地涼に質問する動画が投稿された。動画内で、水卜アナから「市來玲奈アナ、元乃木坂46なんですけど、オーディションの時からずっと瀧本美織さんに憧れてこの世界に入ったそうです」と明かされると、瀧本は「うそでしょ！」と目を大きく開いて驚いた。

市來アナが「そうなんです。だから今緊張して、手が震えて…」と告白すると、瀧本から「ありがとうございます！ うれしい」と抱き締められた。市來アナは「どうしよう…！ ありがとございます。（手が）ぶるぶるになっちゃた」と感激して瞳を潤ませていた。同Xには、瀧本から抱き締められる笑顔の市來アナの写真もアップされており「瀧本さんの大ファンだという市來アナ CM中に一緒に」と記されている。

市來アナは高1だった11年8月、乃木坂46の1期生オーディションに合格。14年7月に卒業した。早大卒業後、18年に日本テレビに入社した。