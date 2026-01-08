きょうは風が強まり、日中も厳しい寒さになるでしょう。

【写真を見る】岐阜県山間部で夜にかけて雪予想 予想最高気温は名古屋･岐阜で9℃ 北風が強まり日中も厳しい寒さに 愛知･岐阜･三重の天気予報（1/8 昼）

正午前の名古屋市内は、青空が見えています。気温は6.9℃で、きのうよりも風が強く吹いています。

きょうの午後は雲が広がりやすいものの、日差しの届く所も多いでしょう。沿岸部を中心に風が強まる予想です。岐阜県山間部では夜にかけて雪が続くでしょう。



最高気温は名古屋や岐阜で9℃、高山で3℃、豊橋や津では10℃の予想です。尾鷲は観測機器の影響で前日との気温差が表示されていません。

日曜日や月曜日は、岐阜県山間部で大雪になる見込み

【週間予報】

あさって土曜日は、すっきりしない空模様になるでしょう。日曜日や月曜日は、上空に強い寒気が流れ込み、岐阜県山間部では大雪になるおそれがあります。



その他の地域も月曜日は、冷え込みが強まる予想です。火曜日以降も平野部では晴れる日が多いでしょう。岐阜県山間部は、引き続き積雪の増加や路面の凍結にご注意ください。