7日、2年連続2位からリーグ優勝を目指す日本ハムの新庄剛志監督（53）が二軍施設で行われた新人合同自主トレを視察後、4年総額24億円で加入した前ソフトバンクの有原航平（33）について初めて言及。

「でかい、めちゃくちゃでかい。僕の中では18勝は勝てる」と手放しで喜んだ一方、さまざまな注文をつけた。

「180イニングは必ず投げてほしい」とした上で、「僕の中では伊藤くん、有原くん、北山くん、達くん、中5日でいけるんじゃないかと。最初の3カ月くらいは中5日でいって、休憩を挟んで……」と、中5日指令。2カード目の本拠地開幕戦となるロッテ3連戦の初戦を任せると明言した。

有原は昨季、主に中6日で登板し、14勝9敗、防御率3.03。175イニングを投げ、1完投だった。それが中5日で180イニング、18勝と求められるハードルは高いが、果たして可能なのか。

ホークスOBの山内孝徳氏（評論家）は「課題は立ち上がりです」と、こう続ける。

中5日にどこまでついていけるかは未知数

「有原は立ち上がり、少し力を抜きながら変化球を多投する、いわゆる無難な投球。そこで打ち込まれることも少なくなかった。新庄監督は『一回から三回までは普通の投手に見えることがあった』と話しているそうですが、まさにその通り。そうやって序盤をしのぎ、打線が点を取ってくれる後半になってから、力を込めたストレートで攻める。ただ、それができるのは、ソフトバンクの強力打線があってこそ。中5日にどこまでついていけるか、勝ち星を稼げるかは未知数と言っていい。新庄監督も実際は『さすがに年間通して中5日ローテを守り続け、18勝は……』と思っているのではないか」

それでも有原に高いハードルを設定したのはなぜか。

「投手陣全体にハッパをかける意味合いが強いのではないか。チームトップの年俸で迎え入れた有原にも厳しく接することで、全体の引き締めを図る。もちろん、有原には個別に話をしていると思いますよ。新庄監督はその辺りの選手操縦術には長けていますからね。日本ハムは昨季、中6日中心のローテで23完投。中5日で個々のイニング数を少なくすれば、パフォーマンスを凝縮できる。それには絶対的なセットアッパーと抑えが必要ですが……」（山内氏）

2年連続最下位から2年連続2位に導いた新庄監督は「96勝いける」ともブチ上げた。これが本当に実現するかどうかはともかく、チームの命運は有原の働きにかかっている。

今オフは有原のほかに西川遥輝も“コネ”で出戻り。世代交代が進む最中、貴重な支配下の1枠を西川のために使うことに対してチーム内では批判の声が上がっているという。いったいいま何が起きているのか。

