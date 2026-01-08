新年早々、巨人の阿部慎之助監督（46）に厳しい宿題が課せられた。

巨人・原前監督に泣きながら反発 ブルージェイズ岡本和真“のほほん男”の裏の顔

主砲の岡本和真（29）がポスティングでブルージェイズに移籍。2024年オフ、海外FA権を行使した菅野に続き、2年連続で投打の柱が海を渡ることになったが、6日に山口寿一オーナー（68）は「強いチームでもエースや4番が抜けていくことは必ずある。必ず新しい選手が伸びてくると思います」と持論を展開。期待する選手を聞かれると、こう答えたのだ。

「石塚（裕惺=19）は目立ちますね。今年2年目ですから、まだまだ先が長いけど、一軍で経験を積んでくれるとまた違ってくるかなと思います」

石塚は昨年、強打の遊撃手として花咲徳栄（埼玉）からドラフト1位で入団。1年目は二軍で打率.327をマークし、一軍でプロ初安打も放った。「坂本勇人2世」として期待される中、今オフは豪州でのウインターリーグで奮闘。現在は坂本と自主トレを行っている。確かに若手有望株ではあるが、山口オーナーが若手の実名を挙げるのは異例だ。

同オーナーは昨年末の仕事納めの際にも「来年に関しては心配なところもありますけれど、こういう時にジャイアンツは必ず新しい力が伸びてきた。来年必ず若い、新しい力が上がってくると私は信じています」と訓示していた。今回はわざわざ石塚の名前を挙げての育成指令。阿部監督は一層、プレッシャーを感じているに違いない。

「育てると言ったら最下位になる」

昨年12月、ラジオ番組に出演した際、「育てるとか言ってたら最下位になる。そういう場所ではないので理解してもらって──」と発言。「育成放棄か」と物議を醸したが、今回のオーナー発言で、石塚の育成と一軍戦抜てきは「至上命令」になったも同然である。さる巨人OBがこう言った。

「坂本は高卒2年目の08年に遊撃レギュラーに定着。球団には石塚を坂本のように育成したい思惑がある。前年の07年には阿部監督に加え、高橋由、小笠原、李承菀との『30発カルテット』が生まれるなど重量打線を形成。主に8番に入った坂本は『打たなくていいから、遊撃の守備さえしっかりやってくれればいい』というチーム状況だった。『だから我慢して起用できた』と当時の原監督も漏らしていた。今は、4番の岡本が流出し、打線の破壊力は低下。岡本の穴を埋められそうにない。今季も貧打にあえぐことが予想されている。まして阿部監督は今季が契約最終年。石塚を育てる余裕があるかどうか……」

岡本が守った三塁での出場にも意欲を見せる19歳が阿部巨人のキーマンになりそうだ。

◇ ◇ ◇

阿部監督はチーム内で厳しい立場に置かれている。なんでも、マエケン獲得失敗の原因こそ阿部監督にあるという見方が広がっているからだ。いったいどういうことか。チーム内に不協和音を広げたその独善的な言動とは。

