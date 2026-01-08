「このチームは本当に仲間意識が強く、思いやりのある素晴らしい球団だった。シーズン中はみなが一丸となって成長、だれもが予想しなかったワールドシリーズに進出したんだ」

これ、マックス・シャーザー（41）のコメントだ。

「このチーム」とは、日本時間7日に岡本和真（29）が入団会見を行ったトロント・ブルージェイズのこと。3勝3敗のタイで迎えた昨年のワールドシリーズ第7戦。ドジャースを土俵際まで追い詰めながら、惜しくも敗れた直後、多くの選手が泣き崩れるロッカールームで、シャーザーもまた、目を真っ赤に腫らしながらこう言った。

メジャー通算221勝、過去にサイ・ヤング賞を3度獲得してナショナルズとレンジャーズを世界一に導いたメジャーきっての剛腕は、ひと癖もふた癖もあることで知られる。

マリナーズとのリーグチャンピオンシップでは、交代を告げにマウンドにやって来たシュナイダー監督（45）を一喝、ベンチに追い返して後続を抑えた。アダ名は「マッド・マックス（怒りのマックス）」。そんな気難しいベテランが、敗戦後のロッカールームでナインとともに目に涙を浮かべながらブルージェイズというチームのムード、雰囲気をベタボメしたのだ。

特派員のひとりがこう言う。

「チームリーダーで主砲のゲレロ・ジュニア（26）も、オフにFAになったビシェット（27）も有名な2世選手ですが、決してお山の大将ではない。ビシェットはたまに取材に来る日本人記者の顔まで覚え、丁寧に対応するほど。若手成長株で昨年ブレークした三塁手のバーガー（26）はシアトル出身でイチローのファン。『イチローに憧れて左打ちにした』なんてことまで話す。指導者としてマイナーからのたたき上げのシュナイダー監督のもと、生え抜きのゲレロ・ジュニアを中心に目標に向かってまとまる雰囲気がこのチームにはある」

今季の年俸は13番目

昨年のチーム総安打数1461はメジャー30球団中トップ。総三振数1099はメジャーで2番目に少ない。安打を連ねて得点を重ねる強力打線が看板のチームだ。岡本はブルージェイズを選んだ理由について「何より強くて世界一になれるチームだと思った」と話したが、選手の能力を最大限に発揮する雰囲気がブルージェイズにはありそうだ。

「チームになじむ上で岡本のカネもプラスに作用するのではないか」とは前出の特派員。

岡本の契約は「4年総額約94億円」。2年目以降の年俸は約25億1000万円だが、今季年俸は約10億9000万円。

これは野手に限ればスプリンガー（36）の約35億3000万円、サンタンダー（31）の約25億9000万円、ヒメネス（27）の約23億6000万円、ゲレロ・ジュニアの約20億4000万円、バーショ（29）の約12億9000万円、カーク（27）の約11億8000万円に次ぐ7番目の金額になる。投手も入れれば13番目だ。

「メジャーで選手の評価はカネ、つまりは年俸です。金額が多ければ多いほど、その責任も期待も大きくなる。ブルージェイズはカナダで唯一のメジャー球団で、なおかつ昨年までの6年間で4度プレーオフに進出。昨季のワールドシリーズではカネも人気も飛び抜けているドジャースを、あと一歩のところまで追い詰めた。本拠地のロジャースセンターではカナダ国旗を振って応援するファンがいたように、対米国の象徴というかオールカナダのような存在感がいまのブルージェイズにはある。ファンや地元メディアの期待は膨れ上がる一方ですからね。それなりの年俸をもらっている選手は結果を出して当然という見方をされる。そこへいくと岡本のサラリーはチーム内でそこまで高くはない。少なくとも過度のプレッシャーがのしかかることはないでしょうから」（同）

岡本は会見で守備位置の希望を聞かれ、「3つのポジション（一、三塁、左翼）をどこでも守れる準備はしてきていますし、いろんなところを守るのは好きなのですごく楽しみ」。

三塁へのこだわりについても、「その日僕の与えられた役割の中ですべてを出し切りたいなと思っています」と答えた。

選り好みをするわけでなく、与えられたポジションで全力を尽くしたいという“控えめ”な受け答えもファンやメディアの好感度につながるはずだ。

チームの雰囲気といい、手にする年俸といい、岡本の背中には、とりあえず追い風が吹きそうだ。

