ロイヤルズからＦＡになっていたマイケル・ロレンゼン投手（３４）が、ロッキーズと１年８００万ドル（約１２億５０００万円）で契約合意したと７日（日本時間８日）、スポーツ専門局「ＥＳＰＮ」の敏腕ジェフ・パッサン記者が自身の「Ｘ」（旧ツイッター）で明らかにした。２７年は９００万ドル（約１４億円）の球団オプションがついているという。

イケメンでも知られるロレンゼンは１５年にレッズで投手としてメジャーデビュー。大学時代までは二刀流だったこともあって１６年にはメジャー初本塁打も放った。１８年にメジャー入りした大谷に刺激されるようにして二刀流にも挑戦していた右腕。１８年に右翼で１試合に出場するなど３４打席で４本塁打を放った。１９年には投手で７３試合に登板しながら、外野で２９試合に出場して５３打席に立った。２０、２１年は１打席ずつで２２年以降は打者としての出場はなく、投手に専念した。

２２年にはエンゼルスに移籍して１８試合に登板。同じ先発右腕として大谷翔平投手（３１）とも仲がよかった。２３年からはタイガース、フィリーズ、レンジャーズ、ロイヤルズでプレーした。

これまで通算３９５試合（うち先発１１９）に登板し、５４勝５５敗、１５セーブで防御率４・０８。打撃では通算１３３打数３１安打の打率２割３分３厘、７本塁打、２４打点、５盗塁をマークしている。ロイヤルズでプレーした昨季は２７登板（うち先発２６）で７勝１１敗、防御率４・６４だった。

ロッキーズはドジャースと同じナ・リーグ西地区。４年連続最下位に沈み、昨季は４３勝１１９敗の借金７６と苦しんだ。同地区とあってロレンゼンと大谷の仲良し対決も増えそうだ。