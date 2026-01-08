◇卓球 WTTチャンピオンズ ドーハ(日本時間7日〜11日、カタール)

世界のトップ選手が出場する2026年最初のWTTチャンピオンズが7日に開幕。女子シングルスでは1回戦に張本美和選手(世界ランキング6位)、伊藤美誠選手(9位)、早田ひな選手(10位)、長粼美柚選手(15位)が登場しました。

張本選手はシン・ユビン選手(韓国)に3-0(11-8、11-8、11-8)のストレート勝ち。早田選手は、ヤン・シャオシン選手(インドネシア)に3-1(11-8、15-17、11-3、12-10)で勝利し、初戦突破しました。

伊藤選手と長粼選手は、1回戦で激突。世界ランキングでは下回る長粼選手が3-0(11-6、11-6、11-3)と伊藤選手を圧倒し2回戦へ駒を進めました。

8日には残りの1回戦8試合が行われ、日本勢からは大藤沙月選手(14位)が登場。今大会第1シード・中国の王曼碰選手(2位)に挑みます。

▽7日に行われた1回戦の結果キム・ナヨン 3-2 ゾン・ジエン張本美和 3-0 シン・ユビン長粼美柚 3-0 伊藤美誠早田ひな 3-1 ヤン シャオシン王 芸迪 3-0 鄭怡静蒯 曼 3-0 サマラウィンター 3-0 セーチポルカノバ 3-1 ユエン