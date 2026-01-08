USJ、総額1000万円を寄付・詳細発表 「ファッションを楽しみながら、子どもたちの笑顔を作る」グッズ話題、売上が大幅増
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）は昨年末、「LOVE HAS NO LIMITチャリティグッズ」の2025年度の売上など総額1000万円を寄付した。
「LOVE HAS NO LIMITチャリティグッズ」は、「ファッションを楽しみながら、子どもたちの笑顔を作る」プロジェクトで、2025年は、覆面現代アーティスト「COIN PARKING DELIVERY」氏とのコラボレーションが話題となった。
同グッズの売上（2024年12月1日〜25年11月30日）に、国際チャリティ・デー（9月5日）に実施したSNSチャリティ・キャンペーン「#ラブみっけ！」からの寄付相当額を加え、総額1000万円が集まった。
昨年から大幅に増えたことをうけ、寄付先については、USJが注力するCSRの3分野へ拡大。昨年に引き続き大阪府「子ども輝く未来基金」をはじめ、新たに「大阪府福祉基金」と「公益財団法人 日本環境協会 こどもエコクラブ」へ寄付を行った。
「子ども輝く未来基金」は、家庭の経済的状況などによる子どもたちの体験格差の解消に向けた事業に取り組む。「大阪府福祉基金」は、障がい者のアーティスト活動などを助成する。「こどもエコクラブ」は、子どもたちが主体性を持って環境活動に取り組む力を育成する。
■「LOVE HAS NO LIMITチャリティグッズ」寄付先と内訳
寄付先：大阪府「子ども輝く未来基金」
寄付金額：400万円
「子ども輝く未来基金」は子どもたちが同じスタートラインに立ち、輝く未来に向かって進むことができるよう設置されたもので、学習用品の提供や知育玩具等の購入費用補助など、子どもに直接届ける事業を実施。
寄付先：大阪府福祉基金 （障がいのある方の文化芸術アーティスト挑戦創出プロジェクトなど）
寄付金額：300万円
大阪府福祉基金は、府民からの寄附金とその運用益等を財源にさまざまなボランティア活動や府民の自主的な地域福祉活動に助成する制度。
障がいのあるアーティストが高みをめざして挑戦し続けていく環境を府内で根付かせていくため、支援の手法を可視化し、市場に挑戦するまでの幅広い視点で活躍できる場を多数創出するなど、障がいのあるアーティストのたかみをめざす挑戦を後押しする「障がいのある方の文化芸術アーティスト挑戦創出プロジェクト」などを実施。
寄付先：公益財団法人 日本環境協会 こどもエコクラブ
寄付金額：300万円
子どもたちの環境保全活動や環境学習を支援することにより、子どもたちが人と環境の関わりについて幅広い理解を深め、自然を大切に思う心や、環境問題解決に自ら考え行動する力を育成し、地域の環境保全活動の環を広げることを目的に全国各所で活動。
