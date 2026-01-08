“ぐっさん”山口智充、22年所有の愛車、希少な三菱『ジープ』公開 “フロントガラスなし”での希少な走行シーンも
「ぐっさん」の愛称で親しまれるお笑いタレント・山口智充（56）が、8日までに更新されたファッション誌『OCEANS』のインスタグラムに登場。自身の愛車を紹介した。
【写真あり】“フロントガラスなし”での希少な走行シーンも…“ぐっさん”山口智充、22年所有の愛車、希少な三菱『ジープ』の全貌
同アカウントでは、「“ぐっさん”こと山口智充さんがOCEANSの車連載に登場」「幼い頃から憧れ続けた「三菱ジープ」への愛を語ってくれました」と紹介。「『納車の日、当時5歳だった長男を連れて行ったんですが、帰路の東名高速で息子が『父さん、夢がかなって良かったね！』って言ってくれて……さすがにウルッときましたね』」とエピソードの一端も披露。「稀少な車に取材班も大興奮でした！めちゃくちゃかっこよかったです」と編集部の感想もコメントとして掲載している。
また、一緒に投稿された動画では、フロントガラス（可動式）や、屋根がない、三菱『ジープ』を山口が紹介。貴重な走行シーンも公開されている。
