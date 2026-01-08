■これまでのあらすじ

美咲が仕事と子育てに加えて実母の介護をする一方で、外面がいいだけの夫は何も手伝おうとしなかった。それどころか、義母から「実家に通い過ぎ」と責められ、義実家の手伝いを強いられる。義母は「嫁の労働力は嫁ぎ先のもの」と言い、夫も「これが嫁の常識」だとのたまうが…。



仕事をしながら子育てをして、そして母の介護もしている私。毎日大変ですが、かわいい子どもや大好きな母のためだから頑張れるんです。

そこに、なんで義母は割って入ろうとするのでしょうか？ 私を見下している人のために、なんで今まで以上に頑張らないといけないの？さらに義母は、私に仕事をやめるように言ってきました。夫までそれに乗っかって「やめちゃえよ！」って…。やめたら、この人たちに一生こき使われる。もともとダメなところがある夫でしたが、まさかここまで無責任で身勝手な人だったとは…。でも、今はまだ離婚できない。母の容態が落ち着くまで我慢するしかない。いつか縁を切ってやると思いながら、私は歯を食いしばって義実家の理不尽な要求に耐え続けていました。そうしてようやく離婚の準備ができるくらいの余裕ができたかと思ったところで、母が…また倒れてしまったのです。

※この漫画は実話を元に編集しています

イラスト:エイデザイン 高木、プロット:日野光里(フィクション・スタジオ)