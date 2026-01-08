タレントの菊地亜美（35）が8日、自身のインスタグラムを更新。年末年始を過ごしたシンガポールで「一番びっくりしたこと」を明かした。

「シンガポールの思い出」とつづり、「ホテルはパンパシフィックオーチャードに泊まり、年越しする31日のみパンパシフィックシンガポールに泊まりました オーチャードの方のパンパシフィックは出来たばかりでとっても綺麗で快適でした パンパシフィックシンガポールの方は古さはあるものの、マリーナベイの中心部なので景色が良くて目の前から花火が観れたよ」とつづった。

「セントーサ島にあるGreenwood Fish Marketというお店」とし「私はどこでもガンガン生牡蠣を食べてしまうので、当たってもいつも軽症だから良い！くらいの気持ちで食べたらちゃんと軽くあたりました 笑 けど！！ここのボンゴレがとっても美味しくて 辛みを抜いたら子供も沢山食べました セントーサの方は雰囲気も良くて最高 ここのお店に限らず生牡蠣って危ないよね、ってことで、そのほかは最高だったので載せます」と記した。

さらに「USSに行った時 軽く食べたくてコンビニで売ってる小さいチキンを想像して頼んだら、ドデカすぎるチキンきました（これは半分食べた後）」「夫が特にハマったバクテーのお店SONG FA?少し並ぶけど、とても美味しかった」などと思い出の写真を複数枚公開した。

その上で「一番びっくりしたことは、シンガポールで次女の肌がツルッツルになったこと！！」と菊地。「行く前は全身カサカサ通り越してガサガサで、クリームを塗ってもなかなか良くならなかったのでアレルギーかな？なんだろう…って思ってたのですが、滞在2日目くらいから顔はツルツルになり体もどんどん良くなって、最終日にはむき卵のような肌になり、そこでこれはただの乾燥だったんだと気付きました 笑」と苦笑。「SGは湿度が高いから、とにかく肌がつるつるになる！笑 面白い発見でした笑」とつづった。

菊地は2018年2月、一般男性と結婚。20年8月に長女、25年3月に次女を出産している。